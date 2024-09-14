一票人「中秋節爽休4天」他卻不敢請　員工曝老闆大招：真聰明

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

下周二（17日）即將迎來中秋節，然而今年沒有彈性放假，要連假出遊只能排休。因此也有網友笑問，「偷偷地問大家，有人16日已經準備請假的嗎？」文章曝光後也引來不少上班族爽喊，「我們公司直接放假4天」、「豈止16日，13+18日攏呼一樂去。」但也有人嘆「老闆要親手發中秋節獎金，不能請。」

有網友昨（13日）在《Threads》好奇發文詢問，「偷偷地問大家，有人9/16已經準備請假的嗎？」貼文曝光至今已吸引3200多個讚，以及130多則留言。

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貼文曝光後也因此引發網友熱議，有公司官方帳號炫耀，「我們公司直接放假4天」，還有人歡呼「公司自己叫大家放假欸，沒特休的直接請假不扣全勤」、「已請好的我」、「我朋友直接請兩個禮拜，我叫他30日星期一再來上班」、「豈止16日，13+18日攏呼一樂去」、「主管請假了，身為社畜怎麼能請假，當然要把握沒大人的時間」。還有大學生也加入請假行列，「916開學，打算放到918了。」

不過也有人哀嚎「老闆要親手發中秋節獎金，不能請。好聰明，當全勤獎金在發」、「想請，結果特休已經全部拿去請確診休假了」、「禮拜一有專題課，做不出成品就死當，不敢請」、「我昨天就請假了」。

還有網友打算偷吃步，「我我我...我那天會肚子痛」、「身心調適假已準備」、「準時9/16早上8點打電話請假」、「生理假就是要用在這種時候ㄚ。」

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