北市警疑爆職場霸凌！女警被偵查隊長斥責　衝上9樓被同事拉回

▲北市女警不堪被隊長斥責，情緒受影響險失控。(圖／記者謝婷婷攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局才傳出2個分局刑警在酒店續攤又滋事，其中中正二分局分隊長動手毆打中山分局小隊長，事情才剛發生，又傳出中正二分局偵查隊長，因管教過當，導致女警壓力過大情緒失控，該名女警跟隨在北市擔任所長的父親腳步報考警專，畢業7年才剛到北市中正二分局偵查隊任職。

警方調查，33歲的劉姓女警，在北市警局中正二分局偵查隊擔任偵查佐，平時負責刑事案件公文處理，但是因為7日晚間被偵查隊黃姓女隊長「指導」公文，並以言語斥責，導致劉女情緒失控。

劉女離開隊長室神色凝重，最後自己跑上駐地9樓禮堂，其他同事見狀也立刻上樓關心女同事，懷疑可能有自傷狀況，立刻上前勸阻，雙方發生拉扯，同事緊急通知偵查隊其他同仁到場協助。

最後順利將劉女帶回偵查隊部，並且通知家長到場將其帶回家中休息，據悉，劉姓女警不堪長期遭到偵查隊長斥責，所以情緒受到影響，之前就曾在8月間，黃姓女隊長就以手機大聲斥責該名女警。

據悉，該名女警為警專32期畢業，畢業之後在警界服務約7年，因為父親也是中正二分局某派出所所長，原本想追隨父親腳步投身警界服務，但沒想到卻因此情緒受到影響。

中正第二分局於9月10日將該名女警調離原單位，並依其意願提供心理諮商及職務協助，視其需要協助轉介至專業輔導或醫療機構，持續關懷個案後續情形。另將加強所屬主管訓練，提供員警友善職場環境。

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