　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市警疑爆職場霸凌！女警被偵查隊長斥責　衝上9樓被同事拉回

▲臺北市政府警察局中正第二分局, 警局中正二分局警備隊。（圖／記者謝婷婷攝）

▲北市女警不堪被隊長斥責，情緒受影響險失控。(圖／記者謝婷婷攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局才傳出2個分局刑警在酒店續攤又滋事，其中中正二分局分隊長動手毆打中山分局小隊長，事情才剛發生，又傳出中正二分局偵查隊長，因管教過當，導致女警壓力過大情緒失控，該名女警跟隨在北市擔任所長的父親腳步報考警專，畢業7年才剛到北市中正二分局偵查隊任職。

警方調查，33歲的劉姓女警，在北市警局中正二分局偵查隊擔任偵查佐，平時負責刑事案件公文處理，但是因為7日晚間被偵查隊黃姓女隊長「指導」公文，並以言語斥責，導致劉女情緒失控。

劉女離開隊長室神色凝重，最後自己跑上駐地9樓禮堂，其他同事見狀也立刻上樓關心女同事，懷疑可能有自傷狀況，立刻上前勸阻，雙方發生拉扯，同事緊急通知偵查隊其他同仁到場協助。

最後順利將劉女帶回偵查隊部，並且通知家長到場將其帶回家中休息，據悉，劉姓女警不堪長期遭到偵查隊長斥責，所以情緒受到影響，之前就曾在8月間，黃姓女隊長就以手機大聲斥責該名女警。

據悉，該名女警為警專32期畢業，畢業之後在警界服務約7年，因為父親也是中正二分局某派出所所長，原本想追隨父親腳步投身警界服務，但沒想到卻因此情緒受到影響。

中正第二分局於9月10日將該名女警調離原單位，並依其意願提供心理諮商及職務協助，視其需要協助轉介至專業輔導或醫療機構，持續關懷個案後續情形。另將加強所屬主管訓練，提供員警友善職場環境。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
女警疑遭霸凌　衝上9樓被同事拉回
柯爸爸罹癌肺積水化療　醫推測第四期：狀況不是很好
超過5成民眾不認柯文哲遭政治迫害　民眾黨：檢調操縱讓輿論一面
吳謹言「腹部隆起」畫面流出！
快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報
大蛇丸同框「前任」比愛心！　阿部瑪利亞送祝福：一輩子的朋友
快訊／新北驚見女焦屍！　暗巷內活活燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂賀抽中170檔股票！股海老司機秒識破「一定是騙的」　報警逮人

北市警疑爆職場霸凌！女警被偵查隊長斥責　衝上9樓被同事拉回

快訊／三重區公所驚傳墜樓！男慘摔B1車道　頭部重創昏迷搶救中

快訊／新北驚見女焦屍！暗夜巷內活活燒死　曝屍一晚才被發現

7300萬現金塞滿保險櫃！驚人畫面曝　詐團吸金10億…41人落網

再50公尺就到家屏東男自摔　鄰居聽到巨響衝出報案...送醫不治

台南路口車禍…騎士彈車頂「滾坐引擎蓋上」2送醫！撞擊瞬間曝光

宜蘭高職爆霸凌！學生海邊趴地...球棒+伸縮棍狂揍　殘忍畫面曝

家暴女欠稅2.5萬沒繳「竟是遭家暴輕生」　桃園分署中秋送暖

鄭銘謙校閱矯正署靖安小組　科技鎮暴戰術迅速弭平40人暴動！

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

狂賀抽中170檔股票！股海老司機秒識破「一定是騙的」　報警逮人

北市警疑爆職場霸凌！女警被偵查隊長斥責　衝上9樓被同事拉回

快訊／三重區公所驚傳墜樓！男慘摔B1車道　頭部重創昏迷搶救中

快訊／新北驚見女焦屍！暗夜巷內活活燒死　曝屍一晚才被發現

7300萬現金塞滿保險櫃！驚人畫面曝　詐團吸金10億…41人落網

再50公尺就到家屏東男自摔　鄰居聽到巨響衝出報案...送醫不治

台南路口車禍…騎士彈車頂「滾坐引擎蓋上」2送醫！撞擊瞬間曝光

宜蘭高職爆霸凌！學生海邊趴地...球棒+伸縮棍狂揍　殘忍畫面曝

家暴女欠稅2.5萬沒繳「竟是遭家暴輕生」　桃園分署中秋送暖

鄭銘謙校閱矯正署靖安小組　科技鎮暴戰術迅速弭平40人暴動！

打造溫馨安老生活圈　嘉基邀獨老民眾外出喜過中秋

大林健康素食講座　見證吃素也可以「練出大肌肌」

參與製造業AI應用新潮流　貿協率11家業者參加芝加哥工具機展

「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲豐味　品嚐凍飲極致體驗

歐風玻璃屋藏身社區！老屋牛棚改造庭園咖啡廳　埔里下午茶小秘境

台南學生輔諮中心會議　教育局長鄭新輝勉勵輔導人員預祝中秋快樂

棒棒堂確定合體！王子「細節、時間點」全說了　曝忐忑心情：畢竟有過不愉快

蓮花「新電動跑車」預告9／16亮相！主打輕量化、對手是保時捷718

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

社會熱門新聞

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

他吃平安餐被桶　4個月後開槍報復

愛心照服員失聯15天陳屍車內　同事不捨

黃偉哲車禍瞬間曝！漆黑國道突現100kg鐵箱

疑用孵蛋機助興！台中男戲水墜樓亡　女友毒品罪送辦

快訊／桃園大樓旁空地起火！84輛機車燒毀

雲林晚間恐怖車禍！駕駛撞進超商玻璃碎滿地

7300多萬現金塞滿保險櫃！假投資公司吸金10億

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

更多熱門

相關新聞

怪盜偷娃娃機店商品　不換錢竟隨意丟棄

怪盜偷娃娃機店商品　不換錢竟隨意丟棄

北市警局中正二分局泉州街派出所警員接獲報案，有放置於娃娃機台頂端的商品遭竊，甚至機台的玻璃也遭到砸毀，且裡面物品直接被偷走，竊賊偷取商品之前還先調整監視器，最後將得手物品隨意棄置，另外，還隨機偷走鑰匙沒有拔的機車，並且四處閒晃代步。警方事後將人逮捕到案，訊後依照毀損、竊盜等罪嫌送辦。

北市女警撿到香奈兒包　私吞下場曝

北市女警撿到香奈兒包　私吞下場曝

苦讀考取三等刑事特考　彰化科偵小隊長成準巡官

苦讀考取三等刑事特考　彰化科偵小隊長成準巡官

藥局遭竊586元藥品找嘸嫌犯　原來已入監

藥局遭竊586元藥品找嘸嫌犯　原來已入監

正妹警上任才半年　意外逮到通緝犯

正妹警上任才半年　意外逮到通緝犯

關鍵字：

偵查隊中正二分局女警

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面