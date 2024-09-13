三班護病比上路半年挨批「騙局」！衛福部：將持續收集意見討論

▲台灣護理產業工會與多家醫院護理師今到行政院前抗議，不滿三班護病比政策成騙局。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部公告各層級醫院「三班護病比」標準實施到現在已半年，台灣護理產業工會等團體今（13）日於行政院外抗議，批評現行三班護病比政策設計粗陋，將護理師過勞現況就地合法化，是騙局一場。衛福部回應，將持續收集意見討論；倘有護病比過高或護理人員權益受損，可向衛福部護理職場爭議通報平台反映。

「三班護病比」規範了白班、小夜、大夜三班護理師所能照護病患數量的上限，以保障護理師的工作負擔不會超量，也確保照護品質。

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台灣護理產業工會今天與來自台大醫院、北市聯醫、嘉基醫院、成大醫院等各醫院的護理師，齊聚在行政院前，高喊：「病人安全不能平均！護理權益不能放水！」

台灣護理產業工會理事長羅運生說明，醫院的運作是以「病房」為單位，每個病房都會設有護理主管、護理師團隊，共同照護多間「病室」中的病患。假設該病房有40位病患，若4位護理師上班，護病比為1:10，若有5位護理師上班，護病比則會降到1:8，對病患安全較有保障。

工會指出，「病房」是計算護病比的唯一合理單位，然而，衛福部現行的三班護病比政策，卻讓醫院將「整間醫院」所有病房的護病比去做「平均」計算，再將「全月份」的護病比也做平均，只要最後平均結果合乎規範，醫院就能領取「三班護病比達標獎勵」。

羅運生痛訴，各病房單位狀況不同、每日病人數量變化，衛福部取得的「平均」數字嚴重失真，與護理師臨床實際照顧病患的情況有巨大的落差。

衛福部表示，現行三班護病比規範是去年歷經7個版本研議、近6個月連續健保VPN醫院三班護病比通報、2次33單位代表、4次各層級醫院相關團體代表討論協商後核定，預計需增加約7,500-8,000醫院護理人力。

為鼓勵醫院增加護理人力，同步啟動夜班護理人員直接獎勵方案，並規劃先達標醫院先獎勵，以「奬勵先行」、「逐步推動」及「引領標竿」三原則推動三班護病比標準，協助醫院充實護理人力。

衛福部指出，各醫院三班護病比狀況，現行由醫院每月至健保資訊網服務系統（VPN）填報各班護理人員總數等資料，以計算該月三班護病比，作為公開外界參考；至於護理工會訴求三班護病比公開資料採各病房分開計算，衛生福利部將持續收集意見討論。

衛福部也強調，倘有醫院急性一般病床三班護病比過高或護理人員職場權益受損，可向衛生福利部護理職場爭議通報平台反映，透過輔導及違規查處機制，促使醫院改善人力。