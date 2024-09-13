梅家樹總長視導烏坵防務　慰勉戍守官兵與海巡的辛勞

軍聞社

中秋佳節將屆，參謀總長梅家樹上將12日前往烏坵防區視導，關心島上官兵生活照顧及戰備訓練整備實況，並代表三軍統帥賴清德總統、國防部長顧立雄慰勉官兵戍守前線辛勞，提前向大家祝賀秋節愉快平安。

梅總長先後視導小坵嶼、大坵嶼，聽取駐軍任務簡報，瞭解戰訓成效與工作整備內容，指導防務，更關心島上各項設施及環境，並親切垂詢官兵在島上的生活狀況與照顧。

梅總長表示，烏坵地區的基礎建設有顯著的進展，這是多年努力爭取的成果，充分顯現出國軍對外、離島發展的持續關注與投入。每次來到烏坵，都能看到新的變化與進步，這些都讓他感到十分欣慰。

梅總長指出，近年來中共在周邊水域的活動頻次明顯增加，海巡及島上駐守部隊的監控任務日益重要。他要求官兵在這樣的情勢下保持高度警覺，遇到異常情況要即時報告並妥善應對，因為這些日常監控與警戒任務，對於保障國防安全至關重要。

「我給自己的目標，就是每年都要到各個外離島看看大家」梅總長逐一與官兵代表們握手致意，感謝他們願意遠離家園來到前線服役，攜手捍衛國家安全，並勉勵守軍無論是在本島還是外島，國軍所有官兵的任務都至關重要，不要輕忽個人的職責重要。

梅總長強調，今天的付出將成為國軍歷史的一部分，過去的前輩們在這片土地上奮鬥、建設，為國防打下了堅實基礎，如今這項責任交由現在駐守官兵承擔，相信大家一定能夠完成這項光榮的任務與使命。