南投溫泉季9／28起跑　邀李懿、申力安雙姝代言營造復古時尚氛圍

▲南投溫泉季9月28日起跑，三大溫泉區都推出主題活動迎賓。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

2024南投溫泉季活動將於9月28日起跑，3大溫泉區都推出主題活動、接力迎賓，縣政府也邀請藝人李懿擔任活動大使、新生代人氣歌手申力安為活動代言，歡迎全國民眾來趟放鬆療癒的秋日之旅，感受南投3大好湯的魅力，也體驗當地特色文化及美食。

縣府今日舉辦「2024南投溫泉季-秋日幻享曲」記者會，由縣府參議陳瑞慶主持，信義鄉長全志堅，日月潭風景區管理處副處長湯維堯、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田，以及東埔、北港溪等2大溫泉觀光協會理事長，縣議員宋懷琳、國立水里商工校長徐文法、東埔溫泉觀光協會理事長張進忠、北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋、日月潭民宿協會副理事長秦聰熏、清境觀光協會理事長張宏毅都到場參與。

▲▼李懿、申力安為南投溫泉季活動代言。（圖／記者高堂堯攝）

喜歡遊山玩水、拍攝旅遊Youtube旅遊節目的李懿則分享南投三大溫泉特色，新生代人氣歌手申力安也現場演唱為溫泉季暖身；會場設置7個特色攤位，展示在地美食飲品及特產。

▲南投溫泉季9月28日起跑，三大溫泉區都推出主題活動迎賓。（圖／記者高堂堯攝）

陳瑞慶表示，全縣埔里溫泉、北港溪溫泉、東埔溫泉等3大溫泉區推出的相關活動與促銷好康，將串連整個溫泉季，讓旅客能盡情享受南投的好山好溫泉；今年也響應交通部觀光署「2024-2025台灣好湯」系列活動，並結合主題「溫泉舊時光，健康新時尚」，透過活動及藝人代言，強打年輕族群，打破泡湯為老派健康休閒活動的既定印象，以「越復古，越時尚」的概念吸引不同年齡層客群。

縣府觀光處表示，李懿親和力十足、愛旅遊愛冒險，經常在美食旅遊YouTube頻道分享上山下海、體驗生活經歷的影片，因此邀請她擔任溫泉季活動大使，還委託YouTuber「五十嵐幸子Sachiko撒醬」以及野外攝影師周伯謙，拍攝三大溫泉區深度旅遊影片，向民眾分享地方特色與活動訊息，相關資訊可至「樂旅南投」FB粉專（https://www.facebook.com/nantouwelcome）查詢。