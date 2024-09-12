中國8月經濟復甦壓力仍大　信心指數低於榮枯線

▲大陸經濟復甦壓力大。（圖／CFP）



文／中央社記者吳柏緯上海12日電

中國14日將發布8月份宏觀經濟數據。學者認為，中國整體經濟復甦壓力仍存在，有效需求依然不足，需仰賴進一步的政策刺激。經濟學家的信心指數為49.96，低於榮枯線。

第一財經近日發布的「第一財經首席經濟學家信心指數」為49.96，低於50的榮枯線。參與分析與預測的經濟學家們認為，在內外擾動因素的影響下，中國經濟的復甦仍然承受壓力，有待發布進一步的穩經濟政策，修復有效需求。

報導指出，目前宏觀經濟運行面臨中國國內有效需求不足、新舊動能轉換陣痛顯現等問題，完成全年經濟社會目標需要宏觀政策增加力道。

前中國人民銀行行長易綱6日在第6屆外灘金融峰會期間表示，中國面臨內需疲軟的問題，尤其是在消費和投資方面，「中國現在應該把重點放在抵擋通縮壓力上，希望今年底前中國生產者物價指數（PPI）能夠趨於零，需要採取積極的財政政策和穩健的貨幣政策來支持增長」。

長江證券首席經濟學家伍戈分析，財政有望加快落實既定的政策，但經濟趨緩的慣性在第3季仍在延續，加上土地出讓收入大幅負成長的情形短期難改善，即使使用債務增量工具，其規模和作用能多大程度填補目前的需求缺口仍具挑戰性，因此急需貨幣等政策配合。

「環亞數字經濟研究院」首席經濟學家李文龍在報導中分析，目前市場仍存在投資信心不足的問題，需要在營商環境提升方面進一步採取有效措施。人工智慧帶來的效率提升正在加速改變就業市場與結構，就業錯配與由此引起的結構性調整問題需要高度重視，需要在資本、社會與個人之間平衡人工智慧的應用。

報導另引述畢馬威中國諮詢首席戰略官蔡偉觀察，下一階段的政策重心可能落在財政、消費、製造業、地產等領域。首先，8月專項債發行速度明顯加快，預計9月仍會保持加速發行的節奏；其次，兩新政策（設備更新、以舊換新）不斷落實，對消費和製造業投資的提振效果將逐步顯現。

他也提到，有可能進一步加碼穩定地產政策；考慮到地方財政和債務壓力，不排除年內增發國債的可能性。