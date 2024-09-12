　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

▲▼天氣配圖,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周日到下周一受到颱風外圍雲系影響，北部、東北部有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

輕颱「貝碧佳」持續往琉球前進，中央氣象署預估，明（13日）增強為中度颱風，周日到下周一最接近台灣，受到其外圍雲系影響，北部、東北部有短暫陣雨，下周二中秋節到下周四在低壓帶環境，大台北及東半部有局部短暫陣雨。

氣象署觀測資料顯示，貝碧佳颱風今下午2時中心位在鵝鑾鼻東方1990公里海面上，朝向西北進行。氣象署預報員張承傳指出，貝碧佳已達輕颱上限，預估明天增強為中颱，部分模式預測路徑往西偏折，但仍有不確定性，持續觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼貝碧佳颱風預估明天增強為中度颱風，圖為路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

▲貝碧佳颱風預估明天增強為中度颱風，圖為路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣，張承傳表示，明天風向轉為東北風，東北部跟大台北要留意短暫陣雨，其他地區天氣跟今天類似，午後苗栗以南地及其他山區有局部短暫雷陣雨，雲林以南及南投並有局部大雨發生的機率。

他說，周六貝碧佳颱風向琉球靠近，風向轉為東北風，將為台灣帶來水氣，迎風面北部、宜蘭以北有短暫陣雨，花蓮、台東雨勢會比較局部，中南部則要留意午後雷陣雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，周日至下周一貝碧佳颱風最接近台灣，受到外圍雲系影響，北部、東北部有短暫陣雨，其他地區要留意午後雷陣雨，下周一白天貝碧佳有機會登陸中國沿海一帶。

張承傳提醒，周六至下周一基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，周日及下周一馬祖也有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

▲▼未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他說，下周二中秋節至下周四在低壓帶環境內，台灣天氣不穩定，大台北及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。未來一周各地高溫普遍32至35度，部分時候稍微高一點約36度。

此外，張承傳表示，下周二至下周六澎湖、金門、馬祖適逢年度天文大潮，期間西部沿海潮位亦偏高，沿海低窪區域漲潮期間，注意海水倒灌或局部淹水情形。

ET快訊
新北將再增60處科技執法！　大漢橋2個月開罰642萬
全紅嬋「時隔2年」終於回邁合村了！　一回家先給奶奶零用錢
獨／曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨
快訊／45分鐘激鬥！　周天成挺進香港公開賽男單8強
一年去ATM 10次「很怪嗎」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城
4所私立大學解散！教育部准了　清算剩餘財產
獨／柯文哲兒女不敢回家！　陳佩琪落淚：被抄家滅族且家破人亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚：最愛這種客人

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

一夜致富看這次！中秋節「4星座」偏財運超旺　有望中獎發大財

博愛座又爆衝突！婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

台中海線1800戶水質超難喝「忍了25年」　議員承續父志年底完工

不只1網美收過！試鏡邀請「要求1事」網揭詐騙：要性感照而已

國道3成死亡車禍為大車「今年釀19死」　6成肇因：分心駕駛

控不二糕餅蛋黃酥「包蟑螂」　PO文女拒出示購買證明理由曝

德友人靠「4個字」分辨出台灣人！網認證笑了：完全抓到精髓

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚：最愛這種客人

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

一夜致富看這次！中秋節「4星座」偏財運超旺　有望中獎發大財

博愛座又爆衝突！婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

台中海線1800戶水質超難喝「忍了25年」　議員承續父志年底完工

不只1網美收過！試鏡邀請「要求1事」網揭詐騙：要性感照而已

國道3成死亡車禍為大車「今年釀19死」　6成肇因：分心駕駛

控不二糕餅蛋黃酥「包蟑螂」　PO文女拒出示購買證明理由曝

德友人靠「4個字」分辨出台灣人！網認證笑了：完全抓到精髓

拿玩具槍逛市場被逮！2天後衝進派出所咆哮　萬華男這下慘了

大麻查緝藏黑數！檢警今年兩波專案掃蕩...花花、罔腰落網

向偶像林丹請益夢碎！　台北公開賽奪冠的林俊易驚傳肩傷休養

桌球甜心開車奪1命畫面曝！　挨批甩鍋喊冤：只想釐清應負責任

邱垂正：接受「九二共識」　意味承認台灣是中華人民共和國一部份

黃仁勳再展親民面　與友人吃海底撈大跳拉麵舞

偷香油錢被僧侶放過　他27年後「還200萬」懺悔：讓我成為善良的人

想你但卻說不出口的「潛台詞」　12星座看完都笑了：這我

《棒棒堂》鬧翻內幕曝光「聚餐阿緯憤而離席」！　王子公開當年對敖犬心結

「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

泳池趴騙男生穿「溶解泳褲」　岸邊歡樂跳舞！入水秒尷尬

生活熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

才中大樂透1.7億！「這家」彩券行又開出頭獎

「貴婦突給MFK香水」她一拆紙袋嚇壞　網驚：快去拜拜

網瘋傳「頂大圖書館鹹濕片」　台大喊告：不在我們學校拍的

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

「貝碧佳」晚上成中颱　今2區有雨

中秋節「超強運四星座」

「烤嬰兒」行動劇惹議　動保團體：為提倡純素飲食

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

KID妻懷二寶前「其實流產過」

台女星被瘋傳「拍成人片」！

更多

最夯影音

更多

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面