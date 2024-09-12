貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

▲周日到下周一受到颱風外圍雲系影響，北部、東北部有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

輕颱「貝碧佳」持續往琉球前進，中央氣象署預估，明（13日）增強為中度颱風，周日到下周一最接近台灣，受到其外圍雲系影響，北部、東北部有短暫陣雨，下周二中秋節到下周四在低壓帶環境，大台北及東半部有局部短暫陣雨。

氣象署觀測資料顯示，貝碧佳颱風今下午2時中心位在鵝鑾鼻東方1990公里海面上，朝向西北進行。氣象署預報員張承傳指出，貝碧佳已達輕颱上限，預估明天增強為中颱，部分模式預測路徑往西偏折，但仍有不確定性，持續觀察。

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▲貝碧佳颱風預估明天增強為中度颱風，圖為路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣，張承傳表示，明天風向轉為東北風，東北部跟大台北要留意短暫陣雨，其他地區天氣跟今天類似，午後苗栗以南地及其他山區有局部短暫雷陣雨，雲林以南及南投並有局部大雨發生的機率。

他說，周六貝碧佳颱風向琉球靠近，風向轉為東北風，將為台灣帶來水氣，迎風面北部、宜蘭以北有短暫陣雨，花蓮、台東雨勢會比較局部，中南部則要留意午後雷陣雨。

▲未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，周日至下周一貝碧佳颱風最接近台灣，受到外圍雲系影響，北部、東北部有短暫陣雨，其他地區要留意午後雷陣雨，下周一白天貝碧佳有機會登陸中國沿海一帶。

張承傳提醒，周六至下周一基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，周日及下周一馬祖也有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他說，下周二中秋節至下周四在低壓帶環境內，台灣天氣不穩定，大台北及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。未來一周各地高溫普遍32至35度，部分時候稍微高一點約36度。

此外，張承傳表示，下周二至下周六澎湖、金門、馬祖適逢年度天文大潮，期間西部沿海潮位亦偏高，沿海低窪區域漲潮期間，注意海水倒灌或局部淹水情形。