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全面清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱　搜出上百萬現金

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲檢廉為釐清柯文哲一家金流，赴一銀查扣放有上百萬現金的神秘保險箱。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，而為了釐清柯文哲一家的不明金流，檢廉調11日赴第一銀行等數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄，並同步查扣，總共查扣了現金上百萬元，但目前保險箱的所有人仍待調查釐清。

京華城弊案越演越烈，檢調8月30日搜索柯文哲住家，並同步約談其妻子陳佩琪，而事後又有媒體踢爆，陳佩琪利用ATM存款，將不明資金存至自己及3名子女的銀行帳戶，前後次數約60次，且總金額超過600萬元，且她存錢的時間點，又是在柯文哲與應曉薇的便當會後，行跡相當可疑。

此外，檢調查出，威京集團沈慶京涉嫌以4740萬元行賄台北市議員應曉薇，希望應曉薇能從中協調柯文哲通過京華城容積獎勵案，而應曉薇在收到款項後，隨即找助理將錢領出製造斷點，並拿去繳房貸、卡債等等，不過其中有1500萬元去向不明。

巧合的是，檢調在柯文哲家搜出一只USB，上面有一筆記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，而該1500數字敏感，被外界質疑是否就是那消失的1500萬元。

為此，檢調單位為了釐清柯文哲家族的金流，除了近幾日密集提訊柯文哲、沈慶京、應曉薇等人，也於昨(11日)前往第一銀行等數個官股銀行分行，調閱保險箱、保險室租用紀錄，而清查對象包含柯文哲、陳佩琪，以及柯家的3名子女柯傅堯、柯傅瑄、柯傅蓉，另外還有相關的親友以及同案被告等。

據了解，檢調人員查扣一只神秘保險箱，而裡頭有上百萬元的現金，但對於保險箱的所有人，檢調人員及銀行則不願說明，目前仍須進一步釐清。

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