幻象戰機飛官謝沛勳獲救　送達童綜合醫院檢查

▲幻象2000新竹外海失聯墜海，少校謝沛勳彈射逃生。新竹南寮可見照明彈搜救畫面。（圖／Sally Chan 提供）

文／中央社

飛官謝沛勳上尉駕駛幻象戰機昨天晚間執行夜航訓練失事墜海、人員成功彈射，由海巡船艦救援上船後，今天凌晨在台中港上岸送往童綜合醫院進行醫療檢查，後續將檢傷留院觀察。

軍方人士指出，謝沛勳上尉10日約晚間10時39分由海巡船（編號3580）成功救援上船，並由船上人員通知謝沛勳意識清晰，今天凌晨1時20分由海巡船接駁至台中梧棲漁港，搭上救護車送往童綜合醫院梧棲院區。

謝沛勳於今天凌晨約1時35分到達童綜合醫院，媒體詢問「謝上尉還好嗎？」，他意識清楚未回應，被醫護人員送往急診室檢傷。據了解，謝沛勳將在院內檢查並留院觀察，後續將轉送國軍醫院後續處理。

空軍司令部10日晚間指出，空軍二聯隊由謝沛勳上尉所駕駛的幻象2000型機（單座，編號2047），10日晚間8時5分由新竹基地起飛實施夜航訓練，晚間8時35分返場過程時發現動力失效，人員隨即彈射跳傘。

空軍表示，事發當下立即下令搜救，分別於晚上8時52分、晚上9時3分派遣S-70C及C-130型機各1架，前往新竹外海執行搜救任務，經尋獲幻象戰機彈射飛行員謝沛勳上尉，救援任務順利完成，感謝各界協助支援，後續將成立專案小組，以釐清事件肇因。