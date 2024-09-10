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快訊／幻象失事飛官無明顯外傷　凌晨靠泊梧棲漁港後送童綜合醫院

▲▼空軍台南基地營區開放，幻象2000戰機戰技操演。（圖／記者呂佳賢攝）

▲幻象戰機。（資料照／非當事飛機／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

空軍第二聯隊由謝沛勳上尉駕駛幻象2000型機，晚間由新竹基地起飛實施夜間訓練，在返場過程中發現動力失效，人員隨即彈射跳傘；約莫在晚間10時22分左右，搜救隊尋獲飛官，並於10時40分完成人員接駁；此外，於深夜11時03分，改由海巡PP-10031艇完成後續接駁作業，人員意識清楚，沒有明顯外傷，規劃明（11日）凌晨1時20分可靠泊台中港，屆時會由三聯隊派遣救護車及救護人員，後送台中童綜合醫院梧棲院區診治。

該架幻象2000戰機，為單座機，編號為2047，而飛官謝沛勳，為空軍官校105年班、飛行總時數710小時。軍方表示，他是於晚間20時05分，由新竹基地起飛實施夜間訓練，20時35分返場過程發現動力失效，人員隨即彈射跳傘。

對此，國防部立刻下令搜救，概約於22時22分許，尋獲該名飛官；隨即在22時40分許，由海巡艇完成人員接駁、意識清楚，並馬上啟動後送進一步檢查。

接著，晚間23時03分，該名獲救飛官改由海巡PP-10031艇完成人員接駁作業，人員意識清楚，無明顯外傷，預劃明(11)日01時20分，會靠泊台中梧棲漁港4號碼頭，由三聯隊派遣救護車及救護人員，後送台中童綜合醫院梧棲院區診治。

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快訊／幻象飛官謝沛勳獲救　意識清楚、後送國軍醫院進一步檢查

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