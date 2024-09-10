開學首周全國腸病毒停課72班！疫情已達高峰　中秋前後仍是高點

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

開學以來不少家長哀嚎遭遇腸病毒停班停課，疾病管制署今（10）日公布最新統計，開學首周停班課達到72班，其中50班是小學、幼兒園。疾管署副署長羅一鈞表示，上周腸病毒就診1.4萬人次，和前一周持平，疫情已經提前達到高峰，不過中秋前後仍然是疫情高點，家長還是要多注意。

依據疾管署監測資料顯示，第36周（9月1日至9月7日）腸病毒門急診就診計14,241人次，與前一周（14,641人次）持平，疫情仍處高點；近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，克沙奇A10型次之，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出輕症感染個案。

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羅一鈞表示，原本預期腸病毒疫情在中秋後達高峰，現在看起來因為開學後學校、家長幫小朋友注意洗手習慣有落實，也沒有7~8月觀察到的病毒型別轉換，現在又回到和6月一樣的型別，評估疫情已經抵達高峰。

今（2024）年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署提醒，國內腸病毒疫情持續，仍高於流行閾值，目前學校已經開學，請家長及教托育人員持續保持警覺，加強教導學童肥皂勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念，另中秋假期將至，家庭出遊、親友團聚、出入人潮擁擠的公共場所機會增加，呼籲大人小孩皆應注意個人衛生，以降低病毒傳播的機會。

另外也提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，包含保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。