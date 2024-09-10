快訊／「烤蚵」成腹瀉重災區！上半年引發諾羅群聚達47起

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（10）日表示，近期全國腹瀉門急診就診人次為5年同期最高，中秋佳節將至，籲請民眾中秋團圓烤肉或烤蚵時，注意手部清潔及飲食衛生，如出現疑似症狀，除了儘速就醫外也應落實生病在家休息，以降低腸道傳染病感染或傳播的風險。

疾管署監測資料顯示，國內第36周（1日至7日）腹瀉門急診就診累計130,472人次，較前一周132,443人次略降1.5%，高於2020至2023年同期，與2019年同期相當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另全國近4周（第33至36周）共接獲101起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計47起，以檢出諾羅病毒（26件，占55.3%）為多，其次為腸炎弧菌（16件，占34%）。

▲諾羅病毒衛教。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，今年1到6月諾羅病毒腹瀉群聚通報案件中，有47件為食用烤蚵相關，中秋燒烤除肉類、蔬菜外，蚵、貝等帶殼水產亦為民眾喜歡之食材，提醒民眾燒烤時應做好留意食材新鮮，勿有腥臭味；烹調或餐前以肥皂洗手，保持手部清潔；不可生食，以免食入病毒或細菌；食物要充分加熱並徹底烤熟；食材及器具生熟分開，防止交叉污染等5措施，安心享受美食。

此外，疾管署也特別呼籲，烹烤蚵類務必於殼打開後再繼續烹煮3到5分鐘至全熟，勿追求口感而殼未開或未熟即食用，造成腸胃不適或感染腸胃炎。