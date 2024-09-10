【廣編】聖荷西小聯盟台灣日「棒球明日之星」嶄露頭角　棒球麵零食外交傳遞經典好味

▲就連聖荷西球場保安也對統一脆麵的鹹香滋味及壓碎吃法直呼美味且有趣。（圖／北美一級棒聯盟創辦人陳文澤提供）

文／統一脆麵提供

2024年8月18日美國聖荷西巨人隊（San Jose Giants）所舉辦的小聯盟台灣日，迎接了來自台灣多所學校的近百位小棒球選手。當日為聖荷西巨人隊（San Jose Giants）對決史塔克頓港口隊（Stockton Ports）。近年被《魔球》球團奧克蘭運動家隊選中，成為史上球齡最淺的20歲旅美選手沙子宸，也代表史塔克頓港口隊（Stockton Ports）成為先發選手。

兩隊都以投手戰進行拉鋸，直到七局下半聖荷西巨人隊以滿壘全壘打將比分拉到7比2，史塔克頓港口隊也於第八及第九局積極追分，最終由聖荷西巨人隊1分之差，以7比6險勝史塔克頓港口隊。

台灣的選手們雖因台美顯著的時差，導致了睡眠不足與生理時鐘繁亂的狀況，在比賽中仍然展現了卓越的實力，並從中獲得了寶貴的經驗。教練們指出，此行的重點不僅僅是追求比賽的勝利，而是希望選手們能夠在比賽過程中汲取寶貴的經驗、享受比賽的樂趣、拓展視野，並發現和改進自身的不足，實現全面成長。

近期中華小將屢創佳績，中華隊在今年U18世界盃 睽違17年擊敗日本隊拿下冠軍，各個未來的明日之星在全球各地嶄露頭角，此次更是一場充滿意義的「零食外交」，自1970年代少棒熱潮就相隨應援的「棒球麵」──統一脆麵也飄洋過海來到聖荷西球場與大家一同相見歡。

在這段旅程中，台灣經典零食的陪伴也成為選手們的精神支柱，統一企業透過北美一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）牽線，特別提供了選手們熟悉的台灣零食，讓身處異鄉的遊子們在外打拼時，也能感受到家的味道，在心理上給予了極大的支持和鼓勵。