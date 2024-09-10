　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】聖荷西小聯盟台灣日「棒球明日之星」嶄露頭角　棒球麵零食外交傳遞經典好味

▲▼ 台灣小棒球,美國小聯盟,沙子宸,統一脆麵,台灣日,聖荷西小聯盟。（圖／北美一級棒聯盟創辦人陳文澤提供）

▲就連聖荷西球場保安也對統一脆麵的鹹香滋味及壓碎吃法直呼美味且有趣。（圖／北美一級棒聯盟創辦人陳文澤提供）

文／統一脆麵提供

2024年8月18日美國聖荷西巨人隊（San Jose Giants）所舉辦的小聯盟台灣日，迎接了來自台灣多所學校的近百位小棒球選手。當日為聖荷西巨人隊（San Jose Giants）對決史塔克頓港口隊（Stockton Ports）。近年被《魔球》球團奧克蘭運動家隊選中，成為史上球齡最淺的20歲旅美選手沙子宸，也代表史塔克頓港口隊（Stockton Ports）成為先發選手。

兩隊都以投手戰進行拉鋸，直到七局下半聖荷西巨人隊以滿壘全壘打將比分拉到7比2，史塔克頓港口隊也於第八及第九局積極追分，最終由聖荷西巨人隊1分之差，以7比6險勝史塔克頓港口隊。

台灣的選手們雖因台美顯著的時差，導致了睡眠不足與生理時鐘繁亂的狀況，在比賽中仍然展現了卓越的實力，並從中獲得了寶貴的經驗。教練們指出，此行的重點不僅僅是追求比賽的勝利，而是希望選手們能夠在比賽過程中汲取寶貴的經驗、享受比賽的樂趣、拓展視野，並發現和改進自身的不足，實現全面成長。

近期中華小將屢創佳績，中華隊在今年U18世界盃 睽違17年擊敗日本隊拿下冠軍，各個未來的明日之星在全球各地嶄露頭角，此次更是一場充滿意義的「零食外交」，自1970年代少棒熱潮就相隨應援的「棒球麵」──統一脆麵也飄洋過海來到聖荷西球場與大家一同相見歡。

在這段旅程中，台灣經典零食的陪伴也成為選手們的精神支柱，統一企業透過北美一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）牽線，特別提供了選手們熟悉的台灣零食，讓身處異鄉的遊子們在外打拼時，也能感受到家的味道，在心理上給予了極大的支持和鼓勵。

ET快訊
U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐
快訊／陸足協開重磅罰單！43人終身禁賽
排隊「80椅當人頭」！　當場引發眾怒
iPhone 16 Pro實機「沙漠金更美了」　Tim哥見1
LIVE／柯文哲親筆催辦揭密！沈慶京酬謝名單曝　小楊哥害小三
快訊／國道白車遭2大車「夾扁」　駕駛宣告不治
「i15狂降4千」日專家建議別買！　iPhone 16關鍵升
喝斷魂百香果！25歲兒解剖　爸爸心碎：他在家完全不喝酒
獨／上市公司台灣廠年底關閉　員工有410人
老闆罹癌　台中50年牛肉麵宣布熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

嘉義市立博物館百年收藏　KANO準優勝盾+比賽完封紀念球

【廣編】聖荷西小聯盟台灣日「棒球明日之星」嶄露頭角　棒球麵零食外交傳遞經典好味

「捐血免費吃麥當勞大麥克」限時52天！地點一次看

炎炎夏日就要這樣玩！麥香檸檬紅茶爽快賽清涼抗暑　台北福隆沙灘等你來挑戰！

全聯推4款全新可頌！楓糖、明太子鹹甜口味都有　銅板價30元就能吃

中秋烤肉生鮮、必搭吐司優惠！7-11上百爆品5折起　下單送咖啡

10口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」爽吃5天

全聯「日本麝香葡萄」快閃下殺489元！全台開賣通路一次看

豪疊4層火烤牛肉排！漢堡王中秋限定「無麵包烤肉堡」回來了

強強攜手共推日系生活美學！東森購物9／10全新上線MUJI無印良品線上旗艦館

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

館長挺柯高喊3次「賴清德放人」　小草集結！黃國昌：相信柯感受到了

【廣編】聖荷西小聯盟台灣日「棒球明日之星」嶄露頭角　棒球麵零食外交傳遞經典好味

「捐血免費吃麥當勞大麥克」限時52天！地點一次看

炎炎夏日就要這樣玩！麥香檸檬紅茶爽快賽清涼抗暑　台北福隆沙灘等你來挑戰！

全聯推4款全新可頌！楓糖、明太子鹹甜口味都有　銅板價30元就能吃

中秋烤肉生鮮、必搭吐司優惠！7-11上百爆品5折起　下單送咖啡

10口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」爽吃5天

全聯「日本麝香葡萄」快閃下殺489元！全台開賣通路一次看

豪疊4層火烤牛肉排！漢堡王中秋限定「無麵包烤肉堡」回來了

強強攜手共推日系生活美學！東森購物9／10全新上線MUJI無印良品線上旗艦館

麥當勞本周推「8大優惠券」！蛋捲冰淇淋買1送1、雞塊免費送

誆「台灣神皂」治百病...富婆被騙千萬　吸金近6億！負責人收押

威廉王子撲倒凱特王妃狂親！　一旁夏洛特公主表情亮了

阿本「赴日拍BL短劇」全團唯一台灣人！　完成人生3願樂喊：很幸福

iPhone 16遭嫌改變小、沒亮點！網曝1原因「支持換新機」

富邦悍將跨界魔物獵人！「好樂派對」狩獵盛宴邀你來變裝

魔羯颱風吹來斑海豹離岸僅10公尺　北海市民聚海邊圍觀

結婚20分鐘發現新郎與伴娘外遇　新娘婚禮上「最狂報復」立刻離婚

大陸掀「寵物石頭」熱潮！專家曝背後心理因素：值得關注

悍將與《Monster Hunter Now》跨界合作　好樂派對21、22日登場　

中國國防部：中美兩軍舉行戰區高層視訊通話

消費熱門新聞

全聯推4款全新可頌！鹹甜口味30元就能吃

全聯日本麝香葡萄下殺！不到500就能吃

稀有頂級麝香葡萄、貓眼葡萄在台上市！

必勝客13吋大比薩下殺半價爽吃5天

好市多1夯品特價了！會員狂囤貨：終於等到了

捐血免費吃麥當勞大麥克只有52天

foodpanda無限次免外送費加碼延長5天

麥當勞本周推「8大優惠券」

漢堡王無麵包烤肉堡限時2周回歸

7-11上百爆品5折　下單送免費咖啡

舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

行動力保健品「年度最殺折扣」僅到9/15

麥香檸檬紅茶爽快挑戰賽開戰

厚棒衛生紙再推全聯限定環保包裝

更多熱門

相關新聞

黃仁勳在MLB巨人球場開球

黃仁勳在MLB巨人球場開球

MLB舊金山巨人首度舉辦「台灣之夜」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳繼5月在奧克蘭運動家後，再度為台灣日站上投手丘，開球前，他向媒體表示非常喜歡台灣日這個活動。

沙子宸結束本季最終戰 返台與U23會合

沙子宸結束本季最終戰 返台與U23會合

U23中華隊輪值　郭李建夫透露人選

U23中華隊輪值　郭李建夫透露人選

沙子宸收巫苡萱和壯壯台灣禮：投球特別帶勁

沙子宸收巫苡萱和壯壯台灣禮：投球特別帶勁

小聯盟將辦台灣日！巫苡萱、壯壯應邀出席

小聯盟將辦台灣日！巫苡萱、壯壯應邀出席

關鍵字：

台灣小棒球美國小聯盟沙子宸統一脆麵台灣日聖荷西小聯盟

讀者迴響

熱門新聞

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑

史上最強螢幕iPhone 16被酸相機發表會

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

iPhone 16全系列台灣售價曝！　本周五開放預購

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

父收押　王浩宇：柯兒隔天吃高檔牛排

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面