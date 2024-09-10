工程師猛灌「斷魂百香果」　醫師詳解死因：太可怕

圖文／鏡週刊

一名25歲張姓竹科工程師昨（8日）上午被發現陳屍在北市信義區ATT 4 FUN百貨的廁所，經檢警釐清才發現，張男7日晚間曾狂喝700c.c伏特加混合調酒，相驗初判死因為急性酒精中毒或嘔吐物堵塞氣管。醫師則說，工程師的喝法會讓血液中的乙醇濃度飆高至400mg/dl以上，可能會致命，相當可怕。

百貨保全8日上午巡邏百貨公司，在B2男廁發現張男坐在馬桶上明顯死亡，經檢警調查才發現，張男前晚在附近酒吧參加調酒比賽，在8分鐘內喝下700c.c的伏特加加上百香果的高濃度調酒，接著多次進出廁所後就沒有離去。

檢方初步相驗判定，男子疑似為急性酒精中毒，或是酒醉嘔吐引發氣管梗塞致死，但詳細死因須待解剖釐清。

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據《中時新聞網》報導，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，該工程師的喝法太可怕，這行為猶如在8分鐘內喝下12罐330c.c.的啤酒，可能會讓血中的乙醇濃度達到400mg/dl，而高濃度的乙醇會讓人陷入昏迷、喪失意識，甚至抑制呼吸中樞，造成呼吸衰竭死亡。

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