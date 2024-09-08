慶中秋！　桃園慈湖9／13-17夢幻水舞秀登場

▲水舞燈光秀就是慈湖的夜間觀光特色。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局8日表示，慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場於去年完成優化，首波「2023慈湖夜來香」活動，以懷舊復古情境搭配經典水舞展演，讓慈湖夜間觀光重新升溫；而民眾敲碗已久的「夢幻水舞秀」2024將於9/13-9/17中秋節慶週重磅登場。

觀旅局長周柏吟表示：「慈湖紀念雕塑公園是一個全齡適宜的休憩公園，長久以來水舞燈光秀就是慈湖的夜間觀光特色，今年更嘗試推出「日夜夢幻水舞雙重奏」，藉由不同音樂曲目搭配不同水舞律動、變化，讓民眾在同一天可以看到日夜不同的慈湖水舞風貌！

活動結束後也會持續招募街頭藝人、表演團體及攤商市集，歡迎他們周末假日到慈湖表演與擺攤，創造慈湖成為新亮點。除了壓軸水舞秀登場外，9月每個週末假日的表演節目陣容，也更加豐富多元，讓您從早玩到晚，包含五舞太鼓團、原林藝術舞集、Aim Dual樂團、享頑樂團、花漾樂團、Joy Life藝術舞團、大嵙崁絲竹樂團、魔術師小魔等知名藝術團體，還有火舞、特技、吉他彈唱、薩克斯風、小提琴、爵士鼓、歌唱等多組街頭藝人共襄盛舉；現場還有集章贈獎、打卡好禮、DIY手作體驗等活動。

為歡慶中秋佳節，特別安排在9/14下午17：30舉辦猜謎互動與民眾同歡，限量精美好禮等著現場幸運兒帶走，邀請大家一起來共度佳節。光環境「萌兔登月」、「閃耀愛情」打卡熱點持續點亮慈湖夜空，還有節慶限定FUN餐車市集也絕對不能錯過。