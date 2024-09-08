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盤點5間大學宿舍！逢甲「有樓中樓」超豪華　中興1學期萬元CP值高

▲▼部分大學學生宿舍相當高檔，像是逢甲大學的精采學舍等。（圖／逢甲大學提供）

▲逢甲大學的精采學舍曾被稱為「全台最豪華大學宿舍」。（圖／逢甲大學提供）

記者許敏溶／台北報導

各大學近期陸續開學，宿舍也成為學生討論話題。像是中興大學新宿舍以CP值取勝，逢甲大學精采學舍因為家庭式宿舍與房價較高引發關注，東海大學全新綠建築宿舍，雙人房1學期收費4萬起跳，東吳大學有容宿舍雙人房更是5萬起跳，世新全新落成「新苑宿舍」1人套房1學期9萬，也引發網路熱議。

大專校院近期陸續開學，不少新生入住學校宿舍，紛紛在網路上點評自己的學校宿舍，中興大學新宿舍則以CP值高取勝，另外逢甲大學、東海大學、東吳大學、世新大學等私校的新宿舍，則各有新亮點。

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像是中興大學的「興大二村男宿」，在2021年全新啟用，大一新生保證住宿，公共設備包括閱覽自習室、體育室、投幣式洗衣機與烘衣機等等，每間房都有獨立衛浴；興大新女舍「誠軒」在2019年啟用，位於興大綠園道第一排，提供閱覽室、公共廚房等設備。上述男女生宿舍，4人房每人每學期收費約1.3萬元，2人房約1.8至1.9萬元，讓學生直呼CP值好高。

▲▼部分大學學生宿舍相剛高檔，中興大學「興大二村男宿」則是高CP值。（圖／中興大學提供）

▲▼中興大學的「興大二村男宿」以高CP值獲得學生肯定。（圖／中興大學提供）

▲▼中西大學學生宿舍、興大二村2人房。（圖／中興大學提供）

東海大學斥資近5億元打造2棟宿舍，今年8月才落成，號稱為全台第一的綠建築宿舍，採男女混住，大一新生優先入住，但4人房每人每學期要價2萬7800元，兩人房每人收費達4萬1300元，也引發學生熱烈討論，有學生認為太貴，寧願到校外租房子，但全新設備與綠宿舍概念，也獲得學生贊同。

▲▼部分大學學生宿舍相剛高檔，像是剛落成的東海大學綠建築宿舍。（圖／東海大學提供）

▲今年剛落成的東海大學綠建築學生宿舍。（圖／東海大學提供）

逢甲大學2020年落成精采學舍，採用家庭式宿舍，房間內原木與低調時尚裝潢，堪比五星級飯店，更曾被稱為「全台最豪華大學宿舍」，校方還拍攝影片介紹。該學舍提供2、4人套房、4到5人家庭房及4人樓中樓房型，其中有多款房型每學期租金超過5萬元，但仍有學生願意買單。

▲▼部分大學學生宿舍相剛高檔，包括東吳有容宿舍、世新新苑宿舍、東海綠宿舍、逢甲精采學舍等。（圖／逢甲大學提供）

▲▼逢甲大學的精采學舍曾被稱為「全台最豪華大學宿舍」。（圖／逢甲大學提供）

▲▼部分大學學生宿舍相當高檔，像是逢甲大學的精采學舍等。（圖／逢甲大學提供）

▲▼部分大學學生宿舍相當高檔，像是逢甲大學的精采學舍等。（圖／逢甲大學提供）

▲▼逢甲大學的精采學舍曾被稱為「全台最豪華大學宿舍」。（圖／逢甲大學提供）

▲▼部分大學學生宿舍相當高檔，像是逢甲大學的精采學舍等。（圖／逢甲大學提供）

同樣高檔的大學五星宿舍，還有東吳大學斥資3億元、去年剛完工的「有容宿舍」。該宿舍座落於台北市萬華區精華地段，騎腳踏車到東吳城中校區約8分鐘，鄰近捷運龍山寺站，還設有約18坪的五星級健身房，但收費同樣不便宜，4人房每學期每人收費3萬7200元，兩人房每學期每人更高達5萬2800元。

▲▼位於北市萬華蛋黃區的東吳大學有容宿舍，9月1日正式入住。（圖／東吳大學提供）

▲▼位於北市萬華蛋黃區的東吳大學有容宿舍，擁有五星健身房。（圖／東吳大學提供）

▲▼東吳大學有容學舍18坪的五星級健身房，設有跑步機、飛輪、啞鈴、臥推椅、桌球桌等健身運動器材。（圖／東吳大學提供）

此外，世新大學今年全新落成的「新苑宿舍」，提供單人與雙房套房，每學期收費分別為9萬、7.5萬元，同樣引發熱議。部分學生認為單人房偏高，但也有學生認為，全新房子還是有人負擔得起，校方則表示，提供差異化的價位讓學生選擇。

▲▼部分大學學生宿舍相剛高檔，像是世新新苑宿舍，單人套房每學期收費達9萬。（圖／世新大學提供）

▲世新大學新落成的新苑宿舍，單人套房每學期收費達9萬，提供差異化價位讓學生選擇。（圖／世新大學提供）

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