涉毒遭攔檢！高速撞警車「被開6槍仍逃逸」　苗栗暴衝男落網

記者楊永盛揚、郭玗潔／苗栗報導

苗栗警昨（6）日凌晨於後龍鎮高鐵六路，發現一輛疑由毒品嫌犯駕駛的小客車，駕駛杜男一見警方車輛立即闖紅燈逃逸，遭警攔檢後，杜男又衝撞警車，遭警方開了6槍仍逃脫。警方將杜姓駕駛追緝到案後，依妨害公務、公共危險罪移偵辦。

▲苗栗杜姓男子涉毒品案，遇警攔查還開駕駛白色車輛衝撞警車逃逸，被依妨害公務、公共危險罪移偵辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣警察局竹南分局偵辦一起毒品案件，於6日凌晨2時在後龍鎮高鐵六路發現涉案嫌犯的自小客車，但小客車上的駕駛一見巡邏車，立即沿路闖紅燈違規往苗栗市方向逃逸，員警尾隨該車至苗栗市英才路執行攔檢時，該車突然衝撞警車，員警為避免生命身體受傷，使用警槍射擊6發，但仍遭犯嫌逃脫，幸未造成人員受傷，警方隨即鎖定涉案車輛持續追緝。

▲杜男駕駛的車輛。（圖／記者楊永盛翻攝）

不久後，警方在後龍鎮新港地區尋獲該違規車輛，然未發現危禁物品，隨即報請苗栗地方檢察署偵辦並組成專案小組，循線於當（6）日15時許在苗栗市拘提28歲杜姓駕駛到案。不過杜男避重就輕，僅供稱因闖紅燈違規害怕遭警察取締，警方不採信該說法以妨害公務、公共危險罪移送地檢署偵辦。

竹南警分局呼籲，不法分子千萬別心存僥倖、作姦犯科，警方將持續針對轄區死角強化巡邏勤務，積極追查毒品危害犯罪，淨化轄區治安。