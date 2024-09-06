警政署出手了！恐怖運將載妹繞路不給下車　通令全國車行拒靠行

▲恐怖運將載嫩妹繞路又不讓人下車，警政署通令加強取締。(圖／翻攝臉書）

記者邱中岳／台北報導

日前傳出1名小黃駕駛，載著年輕嫩妹繞路、又不讓其下車，最後被封為「恐怖計程車」，桃園市交通警察大隊取得認名運將同意，代為保管其執業登記證，避免他開小黃上路載客，警政署也在6日行文各職業公會及車行，拒絕讓該駕駛人靠行，另對於計程車駕駛人有故意繞路、不讓乘客下車等情事，也通令加強取締依規定處罰。

警政署表示，有鑒於日前1名44歲孫姓計程車駕駛人態度惡劣、不放人下車，引發議論等情，經查上開違法情事，桃園市警察局，已將該名計程車駕駛人移送偵辦，今亦已行文各職業公會及車行使該駕駛人無法靠行，防範再以計程車駕駛人執業登記證靠行營業。

警政署6日也通令各警察機關嚴正執法，對於計程車駕駛人有故意遶道行駛者，得依《道路交通管理處罰條例》第38條，處新台幣6百元以上1200元以下罰鍰。

另外，如有故意不讓乘客下車情事，得依刑法第302條妨害自由罪移送法辦；另計程車駕駛人不依規定期限，辦理執業登記事項之異動申報，或參加年度查驗者，得依《道路交通管理處罰條例》第36條，處新台幣1200元罰鍰；逾期ˊ個月以上仍不辦理者，廢止其執業登記。

警政署呼籲民眾對於惡質計程車駕駛人違法、違規情事勇於檢舉，警方將依法舉發、取締，並依情節移送偵辦，展現警察遏阻計程車駕駛人違法、違規行為之決心，以維護乘客權益。