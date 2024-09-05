被說英文不順！張國煒昔自曝「英文20分」　遭師嗆：想留學門都沒有

▲星宇航空董事長張國煒時常在網路回答網友提問，相當親民。（圖／CTWANT）

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星宇航空創辦人「K董」張國煒，本人除了身兼管理職外更是一名優秀的機師，甚至有許多網友提出疑問時，也會釣出「野生K董」親自回應，日前有一名網友表示，搭乘星宇航空時碰到張國煒親駕飛機，但嫌K董英文唸得不是很順，果然釣出張國煒親回並自嘲是「台灣死孩仔」，還說英文不是強項，而他6年前在台師大體育館演講時，甚至自曝大學英文只考了20分，還曾被高中老師嗆「想去留學？門都沒有」，但後來他考上美國南加州大學，還一路唸到碩士。

其實這不是張國煒第一次談及英文相關話題。2017年9月14日，張國煒接受台灣大學和《中國時報》邀請，在台師大體育館演講，吸引3千名學子到場，其中一位就讀台師大體育系碩一的男學生表示，對航空業有興趣，但因為英文能力沒有特別好，「英文能力還在加強中，這部分是我最需要準備的」。

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▲張國煒在星宇草創期就曾談到「英文能力」相關話題。（圖／星宇提供）

當時，張國煒反問這位同學，「英文這麼難嗎？我告訴你，我大學考試的時候，英文考20分，我真的考20分啊！」他還透露高中時老師對他說，「張國煒，你還想去留學？你門都沒有。」張國煒後來考上了美國南加州大學，還攻讀碩士，藉此鼓勵提問的同學「其實英文沒這麼難」。

張國煒認為最重要的是「信念」，真的很想做某件事的時候，就為它犧牲、為它付出，他更指出，當飛行員的英文沒這麼難，「我又不是叫你去教書，叫你左轉，不要右轉就好了」。這一席話果然獲得滿堂彩，台下掌聲不斷，張國煒接著說，要對自己有信心，當確定自己要什麼，就努力去實現，「別抱著我什麼項目很弱，我應該就不行」的想法。

張國煒表示，成立星宇航空也有壓力，「你行，就能成功嗎？不見得。」若都不努力也不小心，也是會失敗的，一定要步步為營，不要自滿於自己的成就或能力。另據《今周刊》稍早指出，張國煒表示，航空業充滿挑戰，沒有固定休假，還必須付出大量時間和努力，應徵者需要對業界有深入了解，並且持續學習，若應徵者面試時說出像航空迷「想環遊世界」的答案，就會立刻被刷掉。

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