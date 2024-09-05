　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他肇事傷人「腳趾破皮」被索賠1萬愣：合理嗎　過來人一致勸快同意

▲Concern,康生,去腳皮,Her和她。（圖／pexels）

▲騎士遭撞小拇指破皮索賠1萬，他傻眼「合理嗎」，過來人曝經歷勸「快同意」。（圖／翻攝自pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

發生車禍後，在釐清肇事責任、治療傷勢後，最後要處理的就是賠償問題，一名網友表示，他近日騎車經過一處路口時，意外撞到待轉區上一輛機車，造成對方騎士腳部小指破皮，被對方索賠1萬元和解，讓他想詢問大家「這個賠償金額合理嗎」，沒想到貼文一出，絕大多數人都說「1萬元和解超划算！」

原PO在「爆料公社」表示，他近日騎車經過一處路口時，意外跟待轉區一輛機車發生碰撞，因為車速不快，他撞上對方之後沒有摔車，但對方被他撞倒了，導致有腳部小指破皮，事後傳訊息向他索賠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，「車禍當天請假可以理解，第2天請假也是需要賠償嗎，還有請對方傳薪資證明，他傳了上個月的薪資袋，最後加加總總要索賠1萬是合理的嗎，還是（不和解）走保險法律會比較好呢？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「直接上法院吧，合理不合理直接由法官判，懶得麻煩就認命」、「不合理，破皮是還好，這根本就是貪污的手法」、「你撞人，已經處在絕對的劣勢了，如果無法接受對方的求償金額，就得走調節委員會了」。

不過大多數網友都認為，賠償還可以，一旦跑法院陪更多，甚至釣出過來人分享經驗，「我上個月才和解完，對方6個月內可以告你過失傷害，起跳價3萬元，你自己斟酌吧」、「1萬便宜，人家如果去告你的話，法院至少要你賠償5萬」。

還有人說，「1萬真的不多，我上次被Uber撞，原本我說3000元私下和解，對方覺得我在敲詐他，堅持要找警察筆錄，後來開偵查庭開庭，檢察官跟對方說，你不和解一個月就是折3萬元交國庫，之後賠償的金額還是要付，最後我看對方跑Uber也不容易，同意對方1萬元和解，你參考」。

ET快訊
醫師指「柯文哲咳嗽是因說謊」！釣出胸腔醫開酸：台大醫院有教？
柯文哲羈押庭碰「綠色法官」？　北院晚間發出聲明
「小行星」將墜入菲律賓！　台灣有機會看見火球
小甜甜刪文了！　喊話愷樂
柯文哲重開羈押庭　時間確定了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

面試空服員若說出「5字」　K董張國煒：直接刷掉！

他肇事傷人「腳趾破皮」被索賠1萬愣：合理嗎　過來人一致勸快同意

文化部長小野上任首赴日！逛超夯CLAMP展、會面台日友好關鍵人物

直徑1公尺「小行星」明凌晨將墜入菲律賓　台灣有機會看見火球

輔大校長第一人！ 藍易振領軍千里鐵馬環台凱旋

28年前新人薪水「最低33K」　他一看傻眼：那時候雞排只要35元

超商提供「特殊傳真」服務要價500元　內行人曝：真有人用

「海豹冰淇淋」橫空出世　網友驚呼：太天才！

日本人吃水餃習慣太特別！　99％台灣人集體震驚：不可能

【瑪法達星座運勢】雙魚座　09.04～09.10

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

京華城案再爆千萬金流？　柯文哲笑：我有就好命了

7年前畫面曝光！　吳怡萱問柯京華城容積率

面試空服員若說出「5字」　K董張國煒：直接刷掉！

他肇事傷人「腳趾破皮」被索賠1萬愣：合理嗎　過來人一致勸快同意

文化部長小野上任首赴日！逛超夯CLAMP展、會面台日友好關鍵人物

直徑1公尺「小行星」明凌晨將墜入菲律賓　台灣有機會看見火球

輔大校長第一人！ 藍易振領軍千里鐵馬環台凱旋

28年前新人薪水「最低33K」　他一看傻眼：那時候雞排只要35元

超商提供「特殊傳真」服務要價500元　內行人曝：真有人用

「海豹冰淇淋」橫空出世　網友驚呼：太天才！

日本人吃水餃習慣太特別！　99％台灣人集體震驚：不可能

【瑪法達星座運勢】雙魚座　09.04～09.10

全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元

直言柯文哲遭國家機器政治追殺　黃國昌：賴清德絕對不會收手

普丁會見韓正：希望海參崴成為吸引中國遊客的好地方

國防部偵獲「共軍福建海域演練聯合登陸」！國軍嚴密監控

快訊／台南東區民宅凌晨驚傳火警　濃煙竄出搶救1人送醫

Ella合唱魏嘉瑩　一到錄音室卻傻眼：以為是跟魏如昀

快訊／「神奇小子」陳柏諺初登帕運寫驚奇！打落前金牌得主擠身4強獎牌到手

周玉蔻預言成功「掰了傻白甜法官」！嗨喊吃雞鴨歡送柯文哲進土城

走過破產風波！香港「鬼王」彭發首度來台拍片　演員避邪小物隨身帶

「排球少年 X 犀牛盾」推手機配件！烏野、音駒保護殼重溫熱血

奴才想拍片遭法鬥衝出絆倒　同伴汪還添亂朝鏡頭「解放」

生活熱門新聞

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

小行星將墜入菲律賓　台灣有望看見火球

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

台北市發錢！嗶一下「1500元直接入帳」　本周最後期限

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

超商提供「衛星傳真」要價500元　內行人曝真相

28年前新人薪水「最低33K」　他一看傻眼：那時候雞排只要35元

撞人破皮要賠1萬　全場勸快同意

用了「軟糯」2字！旅日部落客道歉：未來會更小心

日本人吃水餃習慣太特別！　99％台灣人集體震驚：不可能

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

高雄9/5深夜停水12hrs　36萬戶受影響　

更多熱門

相關新聞

毛巾擦臉突暴哭！4歲弟「角膜皮被掀起」　醫攤開：這很硬

毛巾擦臉突暴哭！4歲弟「角膜皮被掀起」　醫攤開：這很硬

急診科醫師柯世祐日前收治一名4歲男童，指著眼睛放聲哭嚎，陪診的媽媽心急又納悶地說，稍早吃飯時拿毛巾替孩子擦臉，接著就不斷指著眼睛哭鬧。送醫後幾經安撫並撐開眼睛檢查，驚見他角膜上有個大傷口「整個皮被掀起」，隨後攤開媽媽隨身攜帶的擦臉巾一看，上面黏著「整塊乾掉的飯粒」，當下是直接刮過弟弟的眼角膜，畫面看了怵目驚心。

女子教兒子作業情緒激動竟「踹斷腳趾」

女子教兒子作業情緒激動竟「踹斷腳趾」

男裝修房子　發現腐爛腳趾伸出泥土

男裝修房子　發現腐爛腳趾伸出泥土

壞壞撐太久「女友下體破皮」！一票妹子+1

壞壞撐太久「女友下體破皮」！一票妹子+1

每任男友起床硬要！「妹子下體一片沙漠」慘破皮

每任男友起床硬要！「妹子下體一片沙漠」慘破皮

關鍵字：

腳趾破皮

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

比糖還毒！醫警告「1類油品」　害人罹癌、失智

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

柯文哲第2次羈押庭　北院確定開庭時間

小行星將墜入菲律賓　台灣有望看見火球

激戰D杯小隻馬！人夫買春26人　妻怒訴離

台中12警「開假單」貪污圖利！檢調出手偵訊

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師6點白話翻譯

即／美股開低走高　輝達、台積電ADR漲超1%

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

小草成功申請路權！警公布集會遊行範圍

醫師指柯文哲咳嗽是因說謊！釣出胸腔醫開酸

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面