他肇事傷人「腳趾破皮」被索賠1萬愣：合理嗎　過來人一致勸快同意

▲騎士遭撞小拇指破皮索賠1萬，他傻眼「合理嗎」，過來人曝經歷勸「快同意」。（圖／翻攝自pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

發生車禍後，在釐清肇事責任、治療傷勢後，最後要處理的就是賠償問題，一名網友表示，他近日騎車經過一處路口時，意外撞到待轉區上一輛機車，造成對方騎士腳部小指破皮，被對方索賠1萬元和解，讓他想詢問大家「這個賠償金額合理嗎」，沒想到貼文一出，絕大多數人都說「1萬元和解超划算！」

原PO在「爆料公社」表示，他近日騎車經過一處路口時，意外跟待轉區一輛機車發生碰撞，因為車速不快，他撞上對方之後沒有摔車，但對方被他撞倒了，導致有腳部小指破皮，事後傳訊息向他索賠。

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原PO說，「車禍當天請假可以理解，第2天請假也是需要賠償嗎，還有請對方傳薪資證明，他傳了上個月的薪資袋，最後加加總總要索賠1萬是合理的嗎，還是（不和解）走保險法律會比較好呢？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「直接上法院吧，合理不合理直接由法官判，懶得麻煩就認命」、「不合理，破皮是還好，這根本就是貪污的手法」、「你撞人，已經處在絕對的劣勢了，如果無法接受對方的求償金額，就得走調節委員會了」。

不過大多數網友都認為，賠償還可以，一旦跑法院陪更多，甚至釣出過來人分享經驗，「我上個月才和解完，對方6個月內可以告你過失傷害，起跳價3萬元，你自己斟酌吧」、「1萬便宜，人家如果去告你的話，法院至少要你賠償5萬」。

還有人說，「1萬真的不多，我上次被Uber撞，原本我說3000元私下和解，對方覺得我在敲詐他，堅持要找警察筆錄，後來開偵查庭開庭，檢察官跟對方說，你不和解一個月就是折3萬元交國庫，之後賠償的金額還是要付，最後我看對方跑Uber也不容易，同意對方1萬元和解，你參考」。