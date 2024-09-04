淡水主委砍房仲！　起底有黑道背景

記者黃翊婷／綜合報導

新北市淡水區北新路一處社區2日晚間發生砍人事件，46歲廖姓社區管委會主委在談判時突然失控砍傷2名房仲，並與2名同夥逃亡18個小時才落網。據了解，廖男被查出有太陽聯盟背景，過去有傷害、社會組織犯罪等前科，2022年曾參選里長，當時因為服務處被破壞，還登上過媒體版面。

▼▲廖男突然持刀砍傷2名房仲。（資料照／記者戴上容翻攝）

回顧整起案件，有住戶向管委會投訴某租客發出噪音，被投訴的租客找來26歲王姓、25歲黃姓房仲幫忙協調，但2名房仲與身為社區管委會主委的廖男談判時，竟發生濺血事件。

廖男與48歲蘇男、30歲許男突然持刀攻擊2名房仲，2名房仲1人手腕遭割傷、1人疑似腹部遭刺中，2人立刻破窗逃脫並向附近店家求助。廖男等3人則分乘2輛車子離開，逃亡18個小時之後，廖男才在淡水水碓派出所投案，另外2人則在台北市大安區、南港區落網。

據了解，廖男被查出有太陽聯盟背景，過去有傷害、社會組織犯罪等前科，2022年間曾在台北市參選里長，當時因為服務處遭破壞，一度登上媒體版面，後來與女友移居至淡水，如今又牽涉持刀傷人事件。

至於廖男為何會與房仲發生衝突，詳細的事發原因仍有待進一步調查釐清。警方訊後將依傷害罪嫌把廖男與2名同夥移送法辦。