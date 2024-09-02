孩子熱到想吐！瑞莎哭訴新北體育館「42度沒冷氣」：無法訓練

▲瑞莎持續耕耘台灣韻律體操。（翻攝瑞莎臉書）

圖文／鏡週刊

體操選手出身的瑞莎淡出演藝圈後，全心投入台灣體壇，成立了瑞星韻律體操協會培育小小選手，今（2日）她在臉書發文表示，舉辦第二屆的瑞星盃，讓世界看到台灣，不過過程相當辛苦，希望有固定練習場地，也希望有冷氣。她表示，其中一個願意租給他們的新北體育館「夏天大概42度」，非常熱，「有些孩子們不舒服到想吐」，無法訓練，以至於她必須找其他地方練習。

瑞莎今在臉書發文，表示上個月因為大家的支持，辦了國際邀請賽，有15個不同國家的200多位韻律體操的小選手們在台灣比了第二屆的瑞星盃，「讓大家看看和認識美麗的台灣， 交流韻律體操的能力，讓台灣孩子們能夠跟很多不同國家選手們一起參加的國際賽，提升自己的能力。」

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瑞莎表示，所有辦比賽的資源，都是瑞星團隊自己去找，大部分是用瑞星培養好選手計畫的資源，感謝大家支持，帶小選手獲得好成績，「讓世界更看見台灣」。她說：「這條路真的非常非常辛苦的，除了訓練孩子們帶好成績回台灣也不停著的（不停地）找資源才能繼續走下去，讓孩子們有更多的好機會， 她們也非常非常努力所以不希望讓她們突然沒路走。」

瑞莎說：「我們會非常非常地努力，還有很多很多要加強的地方：當然希望還是有自己的固定練習場地，希望有更多的教練們和幫忙managing瑞星的人這樣可以幫助更多的孩子們，希望可以有冷氣（其中一個願意租給我們的新北體育館夏天大概42度，真的非常非常熱，有些孩子們不舒服到想吐，無法訓練，所以我常常必須想辦法去龍潭或別的地方），希望有機會可以帶選手們出國去參加其他優秀選手們的訓練，還有很多很多要加強的地方。」最後表示：「我，我們會繼續努力加油。」



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