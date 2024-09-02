中菲船艦仙賓暗沙對峙　菲律賓：我們以一敵52艘中國船艦

▲菲律賓滯仙賓礁海巡船終於起錨！馬上跟中國海警船擦撞。（圖／翻攝中國海警局）

中央社／馬尼拉專電

菲律賓海軍發言人崔尼代今天在廣播節目中表示，菲方以一艘海岸防衛隊船艦與中方超過50艘船艦對峙，即使日前遭中方撞出大洞，但船上人員依然士氣高昂。

崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天接受菲國Dzbb廣播電台訪問時說，截至1日，菲方光是在仙賓暗沙（Sabina Shoal）一帶，就監看到中方有3艘海警船、2艘海軍軍艦、47艘民兵船以及醫護船和研究船各一艘。

至於菲方，目前只有海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）停泊在仙賓暗沙的潟湖內。

▲大陸公佈5至7月仙賓礁珊瑚礁生態系統狀況的調查結果。（圖／翻攝央視）

崔尼代說，中方顯然傾全力看守仙賓暗沙。

仙賓暗沙距菲律賓巴拉旺島（Palawan）大約75海里，馬尼拉當局引據聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張它位於菲律賓的200海里專屬經濟區範圍內；中國則援引歷史依據，主張對幾乎整片南海擁有無可爭辯的主權。

中菲兩國在仙賓暗沙一帶的衝突最近急速加劇，雙方公務船在8月19日、25日、26日和31日，都曾發生碰撞，菲方對馬格巴努亞號的運補工作面臨挑戰。

談及菲方只用一艘船與中國眾多船艦對峙，崔尼代表示，菲方之所以派船到仙賓暗沙，是因為早前在那裡發現成堆的碎珊瑚，菲方要確認這是否是「人為因素」造成，這個工作「一艘船就可完成，沒有拚船數的必要」。

菲方懷疑中國打算在仙賓暗沙填海造島，建設「前進部署基地」。

馬格巴努亞號今年4月15日就被菲方部署到仙賓暗沙，它的船身在前天的衝突中，被中方撞出足以讓一個成年人穿過去的破洞。

崔尼代強調，「艦上人員依然士氣高昂」，因為見到菲國只靠一艘船就對中方造成很大的影響。

他重申，菲方不會撤離仙賓暗沙，海軍及空軍未來也將增加巡邏的頻率。

被問及菲國是否也應動員漁民來抗衡中國的海上民兵，崔尼代回應，捍衛菲國在南海權益，不能只靠海軍及海防隊，也需要全國民眾的參與，包括漁民在內。