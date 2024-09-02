接任交通部長遭疑沒專業　陳世凱自嘲大叔：溝通協調能力是關鍵

▲交通部長陳世凱今上任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年47歲的陳世凱從行政院發言人轉戰接任交通部長，今（2日）進行交接，政務委員陳金德擔任監交人做見證。陳世凱自嘲是中年大叔，盼與交通部6.1萬人同仁一起往前衝。針對外界質疑不專業，陳世凱表示，部會首長關鍵能力是溝通協調與領導力，未來大家可以看他的表現，並給予指導評論。

交通部今上午舉辦部長交接典禮，陳金德從代理部長、交通部政務次長陳彥伯手中的印信，交接給陳世凱。陳金德稱讚，陳世凱雖然看起年輕，但是非常資深，總統賴清德競選期間擔任競選總部發言人，也參與賴總統的希望工程政見規劃參與討論，非常了解賴總統政見及推動的內容。

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▲交通部長陳世凱今上任。（圖／記者屠惠剛攝）

陳金德說，陳世凱擔任行政院發言人期間，隨著配合行政長卓榮泰到各地勘災視察，也非常了解卓榮泰未來的施政內容，陳世凱擔任交通部長，一定能夠完整實踐賴清德跟卓榮泰的理念。

陳世凱致詞提及，過去幾個月他陪著卓榮泰視察，國道看過了、公路建設看過了、台鐵也看過了，氣象署他也去過，跟觀光署長也開過好幾次會，也去過台北郵局現場，理解交通部所屬業務跟專業，對於交通部的業務他並不陌生。

陳世凱說，媒體關注他這麼年輕擔任部長，「但我不年輕，我是中年大叔」，30多年前交通部有位45歲部長連戰、簡又新，20多年前還有位比他現在年紀大2歲的部長葉菊蘭，過去交通部時常有年輕部長，因為每位交通部同仁專業帶領與建議分析，讓每位部長在任內有卓越表現。

陳世凱表示，他的任務就是政策溝通，並執行賴清德總統的台灣希望工程政策、政院行動創新內閣，他會在第一線跟大家一起努力、一起衝，他也做大家堅實後盾，沒有後顧之憂努力工作為國家努力奮鬥，拜託大家跟他一起。

媒體問起立委質疑沒有交通專業，對此陳世凱表示，30年前有一位45歲部長連戰，還有年輕部長簡又新跟葉菊蘭，2、30年前大家都能接受有年輕部長，因此包含他在內的4名部長，有3人不是交通背景。

陳世凱表示，交通部業務廣泛，懂軌道不見得得懂空運、懂海運不見得懂氣象或郵政，因此部會首長最關鍵能力是溝通協調跟領導力，未來大家可以看他的表現，給予指導評論，在交通部6.1萬名專業人士帶領他這個部長，可以做更好。