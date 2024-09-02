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不生「或是直接生兩個」　幼教師1觀察驚呆他！PTT炸鍋

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力,預防性停課,免到校,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲友人認為，生兩個的話，孩子比較不會自私。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「乍聽之下也很有道理！」一名網友透露，從事幼教行業的友人認為，要嘛不生，要不然就要生兩個，之所以有這論點，是因為他觀察獨子品行偏自私，但有手足的話，會比較樂於分享。文章曝光後，全場炸鍋討論，「跟教養與小孩氣質比較有關。遇到獨生子女的多樂於分享」、「手足爭寵的才可怕」。

一名網友在PTT表示，朋友是幼教老師，最近聊到生育話題時，對方說「會選擇生兩個孩子或者不生」，這個想法讓原PO直言很震驚。

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友人觀察說道，「一個小孩的品性會偏自私，不會與人分享，都是後期社會化慢慢學習」，但如果有手足的話，反而會樂於分享，比較不會自私，而且父母老了後，手足可以互相討論幫忙，因此才會決定要生就要生兩胎。

聞言，原PO直呼，乍聽之下也很有道理，「我一直都覺得影響品行是家庭教育跟家長行為」，父母願意好好教才不會讓孩子走歪，「倒是沒有想到手足也會有影響」，因此好奇多少人認同這想法呢？

文章曝光後，一票網友持反對票，「不會，我生一個，因為平常沒有爭寵或競爭問題，對朋友跟同學都很大方，不太計較」、「兩個才會搶好嗎！好處就是回家有玩伴啦」、「家教跟小孩本身個性影響+1」、「我認識很多老死不相往來的手足」、「我兩個獨生女朋友都把朋友當姊妹在寵，真的家教比較重要」、「親戚長輩生六個小孩，其中也有兩個自私的，這怎麼說」、「跟教養與小孩氣質比較有關。遇到獨生子女的多樂於分享（全享資源不怕瓜分）；兩個以上的資源都要平分，反而會有明確『你的我的』的觀念」、「手足爭寵的才可怕」、「一個才比較有時間好好教好好陪伴時間，足夠錢足夠再多生吧，不然好累（二寶媽飄過）」。

但不少人也點頭認同，「我也是覺得要嘛不生，要生就生兩個，買個保險的概念，萬一其中一個不小心發生意外，還有另一個小孩幫忙撐過去」、「兩個最好，小孩會教育對方，搶和代價也是社會化過程之一，身邊例子都是如此」、「從小就很依賴手足，所以我也是不生或生2個派。不過自私觀點不太認同，倒是覺得會比較獨立跟有自信」、「認同，覺得獨子的壓力比較大，而且長大後都找不到人討論家裡的事」。

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