驚險畫面曝！國1小貨車載木桌突掉落　後車急閃一家三口嚇傻

▲貨車行駛於國道一號時，後方載的木桌突掉落，差點釀成車禍。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

一對夫妻8月30日帶著孩子開車上國道1號，行駛在北上272km左右路段時，前方小貨車突從載貨處掉落一個木桌，讓他們驚叫連連，幸虧丈夫急忙駕車往左閃過，才未釀成傷害。妻子隨後將影片發上網表示，後續他們追上貨車想提醒司機停車檢視物品是否有綁好，但貨車卻加速離開，第二次丈夫按著喇叭追上，拍下車牌後立馬通報國道1968，告知路段有掉落物，請求派人前來處理。

妻子不滿表示，「這個真的不能原諒，一定要讓他們記取教訓，已向國道警察線上檢舉，真的不要僥倖物品有綁帶就沒事內，我們一家三口都在車上，真的很可怕」、「貨車不蓋帆布，難道要害人被蓋帆布嗎」。

四公路警察大隊獲報，立即通知交控中心前往排除，不過交控中心回報現場未發現掉落，經檢視媒體提供資料顯示，該小貨車所載送之木箱掉落於車道上，經查尚無事故報案資料，將依規定查處檢舉資料，調查舉發。

警察大隊呼籲，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，於高速公路可處1萬2000元以上1萬8000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。