政治獻金法上路20年　監察院：裁罰案件1724件、金額破3億

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民國93年3月31日公布施行的《政治獻金法》已上路20年，監察院公布統計數據，截至112年12月底止，因違法遭裁罰確定公告之案件計有1724 件，裁罰金額達新台幣3億1354萬6743元，

根據監察院統計，違法類型排名第一為捐贈金額超過限制額度，計786件，裁罰金額8814萬餘元；其次為累積虧損之營利事業捐贈計448件，裁罰金額5953萬餘元；再其次為收受政治獻金未盡查證義務計196件，裁罰金額7144萬元。另尚有未具選舉權人、外資企業、與政府有巨額採購或重大建設投資之企業、以他人名義捐贈及逾期申報等違法受罰情事。

而「監察院政治獻金公開查閱平台」自108年8月14日上線滿5周年，近期第16任總統、副總統選舉及第11屆立法委員選舉擬參選人申報之會計報告書亦已全數公開於平台供民眾線上查閱，截至113年7月平臺已公開會計報告書件數，合計已達5966件，總計公開筆數為216萬7074筆。

監察院指出，平台截至113年7月總瀏覽人次突破15萬人次，總查詢及總下載次數分別達164萬次及38萬次，近2年隨著111年地方公職人員九合一選舉、第16任總統、副總統選舉及第11屆立法委員選舉等大選熱潮，平台年度查詢、下載次數及瀏覽人次與平臺上線首年相比已多成長1倍。