北市準公托「調漲1000元」！9月起上路　收費新制一圖看懂

▲北市準公托9月1日起將調漲托育費。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

育兒家庭支出又變貴！台北市社會局宣布，北市準公共托嬰中心自今年9月1日起，調升平均月費1000元、延托費上限調漲為每小時130元，各行政區域的「托嬰中心收費標準」調整後分別為2萬2500元及2萬3500元。

社會局發布公告，自113年9月1日起，上調北市「準公共托嬰中心收費」平均月費1000元，萬華區、大同區、南港區、北投區、文山區等5個行政區，每月托育費從2萬1500元調整為2萬2500元；士林區、中山區、松山區、信義區、內湖區、中正區、大安區等7個行政區，每月托育費從2萬2500元調整為2萬3500元，同時自下午5點半後收取「延托費及逾時費」。

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▲托育費調漲1000元、延托費調漲為每小時130元，各行政區域的「托嬰中心收費標準」調整後分別為2萬2500元及2萬3500元。（圖／台北市社會局提供）

社會局指出，針對「準公共居家式托育」調整內容為，上調托育費1000元及調整延托費上限為每小時130元，萬華區、大同區、南港區、北投區、文山區、士林區、中山區、松山區、信義區、內湖區等10個行政區，托育費從1萬8000元調整為1萬9000元；中正區、大安區則從1萬9000元調整為2萬元。

至於公托漲價扣除托育補助後，家長還需「自付」多少呢？第一胎、扣除政府補助1萬8000元，家長自付額調整為4500元至5500元；第二胎扣除政府補助2萬1000元，家長自付額調整為1500元至2500元；第三胎扣除政府補助2萬2000元，家長自付額調整為500元至1500元。

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