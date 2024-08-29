鼓勵綠島業者裝設「油脂截留器」　填問卷可抽禮券

▲台東環保局在綠島推廣油脂截留器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局近年來持續積極推廣綠島鄉內旅宿及餐飲業者裝設「油脂截留器」，有效過濾含油廢水，防止其直接排放至大海，不僅能顯著減少道路側溝的惡臭和蚊蟲孳生，還能保護海洋環境，且今年特別規劃針對旅宿及餐飲業者的營業型態及裝設「油脂截留器」意願作問卷調查，即日起至9月30日止，邀請綠島鄉旅宿及餐飲業者踴躍填寫問卷(https://forms.gle/gBwQkRMzBTJUNu978)，就有機會抽中郵政禮券3000元，一起讓綠島環境更加美好。

台東縣政府表示，綠島鄉是台東熱門旅遊景點之一，豐富的海底景觀吸引了眾多國內外旅客登島探索，然而，若餐飲及小吃攤商的含油廢水未經「油脂截留器」過濾直接排放，將造成海洋污染來源之一，期望透過問卷的調查，可以更有效掌握島上旅宿及餐飲業者營業型態等資訊，進而評估合適裝設油脂截留器的大小和裝設位置，落實聯合國永續發展目標(SDGs)中的第6項淨水及衛生、第14項保育海洋生態指標。

台東縣環保局指出，此次問卷調查的規劃推動，主要目的是為了分析綠島鄉旅宿及餐飲業的營業型態，進而推薦業者適合設備的大小、說明清理方式，並針對已裝設的業者規劃水質檢測，並掌握設備使用情形，環保局鼓勵島上業者踴躍填寫，共同為綠島生態環境維護貢獻一份力，就有機會抽中郵政禮券3000元，並於10月15日在「台東縣環境保護局」臉書公布中獎名單10名。



環保局進一步提到，綠島鄉雖設有「聚落式污水處理設施」，是維護島上環境生態的最後防線，但仍需要居民和業者共同努力，源頭降低污水中油脂等含量，不僅有效保護設施處理效益，更能守護島上珍貴的海洋資源，讓經濟與環保永續循環。