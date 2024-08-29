4月才領照...砂石車新手駕駛路況不熟　新店山區彎道失控翻覆

▲砂石車駕駛新手馮男，疑似路況不熟，在彎道失控翻覆。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區安祥路今天（29日）上午發生一起砂石車過彎失控翻覆事故。一名駕駛砂石車新手，從安祥路往市區方向行駛，疑似路況不熟，在過彎時車輛失控，導致砂石車向右翻覆，滑行撞上路旁燈桿，造成駕駛頭部、手部有輕微受傷，送往新店慈濟醫院治療，目前仍在釐清事故原因。

據了解，駕駛砂石車的22歲馮姓男子，今年4月才考取砂石車執照。今天凌晨6時許，運送砂石到新店山區某建案工地，卸完砂石後準備返回桃園砂石場，沿著安祥路下山，往祥和、安康路方向行駛，行經安祥路35號前，疑似路況不熟，在一處左彎處減速不慎，向右側翻後滑行撞上路邊燈桿，路人見狀連忙報警處理。

▲砂石車翻覆後，警消將馮男從車內救出。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達，將車內的馮男救出，發現馮男頭部、右手、右肩皆有擦、挫傷情況，立即消毒包紮後送往醫院就醫，警方對馮男酒測，酒精濃度為零；初步研判疑似因新手駕駛又路況不熟，才引發該起事故。目前事故已順利排除，現場恢復交通順暢，事故原因仍待警方進一步釐清。

▲砂石車翻覆後，滑行至路肩撞斷燈桿。（圖／記者陸運陞翻攝）