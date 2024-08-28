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【瑪法達星座運勢】處女座　08.28～09.03

圖文／鏡週刊

風停雨歇，全速開動。命星結束「水逆」恢復正行，且坐鎮命宮守護的這段日子，各式絆腳石、扯後腿因素消失，少了阻撓前進與成長的干擾，多了身為「本月之星」的氣場強度與衝刺力道，將是全年最有發跡出運與主導局勢的機會期。某事業顧忌已失，正是親上火線，以優質成績展現價值、贏回第一的時刻。財旺。愛情是種難以拒絕的重量。

潮退現形　物返其位

夏季已近尾聲，以三大星兆：「金星╱海王星對衝」「水逆」結束，以及金星進駐天秤座，揭開序幕的本週，淡出最狂「八月大風暴」、結束最亂「水逆」災情，進入「天王星逆」起跑的9月開局，危機並未完全解除。另一個魔王級趨勢：冥王星轉進魔羯座，將在9月2日上場。這段處女座之月的大環境氛圍，將籠罩在處女座價值的依法行事、一絲不苟、按部就班、求全主義等集體情緒。也是潮水退去，邪魔歪道現形的圖窮匕見時刻。

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6大星象事件有：

8月28日：「金星╱海王星對衝」（霧裡看花）；「水逆」結束（回歸常態）；金星進駐天秤座（和諧美滿）
8月31日：「海王星╱冥王星六合」（靈性轉變）
9月1日：「天王星逆」開始（內在覺醒）
9月2日：冥王星轉進魔羯座（道德檢驗）

以三大趨勢定調的本週，將以「水逆」結束、「天王星逆」開始與「冥王星轉進魔羯座」為主軸。就星象角度解讀，三者都是動盪漣漪效應擴及數日、數月，乃至數年的集體情緒大轉變。「狂飆八月」結束，接棒的是「陰霾九月」的「天王星逆」意外變局，與中旬「雙魚座月食效應」的山雨欲來。

值得關注的是，9月2日上演的冥王星轉進魔羯座（停留至2025年元月中旬）。意味著冥王星帶動的一股翻天覆地反動力量，將無情摧毀腐敗、貪婪、欺詐與黑暗勢力。且由於魔羯座象徵法律、正義與權威，因此，對手中握有權勢卻濫權腐化者，將遭受權力反噬與嚴格審判。

財經方面，本週「水逆」轉正，財星轉進天秤座，冥王星轉進魔羯座。隨著「水逆」結束，短期波動可望銳減。不過，冥王星掌管的利率、匯率、債市與企業購併等議題，將有較顯著調整與表現。市場情緒中長期預期將趨於保守，投資人宜小心因應。

就個別星座而言，本週「水逆」結束，「天王星逆」開始，且星兆訊號無論就頻率與強度來說，都微不足道。運勢冠軍落在天秤座，得利於命星轉進命宮伴隨的強大正能量，運勢頗有低點反彈、蒸蒸日上的跡象。不少人往往因為在對的時間、出現在對的地方、做了對的事，從而發跡崛起、一飛沖天。

緊追在後的是雙子座。命星結束「水逆」，先前一堆莫名路障限制、痛苦難題，可望快速解禁解鎖解套。與此同時，還將高調扳回一城，表現強勢；好運老三是處女座。同樣受惠於「水逆」結束，原本一度愁雲慘霧的警報解除、拖累消失，總算可以神清氣爽地坐穩「本月當旺星」寶座，在專業成就與物質回饋上，得到優厚補償。

整體而言，本週雖然最大魔咒：「水逆」結束，但「天王星逆」也緊追而來。慶幸的是，並無短期星座厄相，災變危機期只集中在8月底與9月初，影響也屬大環境全面性的衝擊，災禍危機不具個別星座的針對性。

星座排行

  1. 天秤座：手到擒來、旗開得勝、無往不利（好事最多）
  2. 雙子座：今非昔比、不落人後、鹹魚翻身（反差最大）
  3. 處女座：失而復得、點石成金、名利雙進（進步最快）
  4. 射手座：急起直追、眾望所歸、指揮若定（事業最順）
  • 愛情運：★★★★
  • 金錢運：★★★
  • 事業運：★★★
  • ★★★★★為滿分


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