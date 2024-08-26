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棒球教練幫5寶媽出頭談判失控　竟帶國中兒棄屍

簡父坦承與友人持球棒毆打邱男後，還帶著兒子簡男與其同學康男前往桃園棄屍。（示意圖）

▲簡父坦承與友人持球棒毆打邱男後，還帶著兒子簡男與其同學康男前往桃園棄屍。（示意圖）

圖文／鏡週刊

去年1月，一名呂姓男子怯生生走進桃園市警局桃園分局埔子派出所，值班員警詢問來意，他語出驚人地說，20多年前曾目睹一件殺人棄屍案，身心備受煎熬，想要報案，在場員警聽了都十分驚訝，也好奇呂男究竟遭逢何事，才會在多年後下定決心，出面揭發此事。

負責偵辦此案的桃園分局偵查隊長陳志維告訴本刊，根據呂男說法，幼時父母離異後，母親一人靠經營金紙店及麵攤，拉拔5子，被殺害棄屍的邱姓男子是呂父朋友，後來積極追求離婚的呂母，沒想到被拒絕後，竟以跟監、竊聽等方式一再糾纏，甚至威脅要對呂家5名幼童不利，想以此逼呂母就範。

28年前桃園龜山發現一具無名箱屍，檢警上週宣告偵破整起案件源於追求糾紛。（桃園警分局提供）

▲28年前桃園龜山發現一具無名箱屍，檢警上週宣告偵破整起案件源於追求糾紛。（桃園警分局提供）

不堪其擾的呂母不斷搬家，躲避邱男糾纏，最後落腳新北樹林一帶經營麵店，呂男則進入當地國中就讀，還加入同學簡男之父成立的棒球隊，呂家麵店也成為隊員的聚會據點，球具裝備都放在麵店。但好景不常，母子6人的行蹤被邱男掌握，並數度到麵店鬧事，強逼呂母嫁他。

箱屍案因無法確認死者邱男身分導致偵辦進度延宕多年，就連相驗卷宗都差點被銷毀。（桃園警分局提供）

▲箱屍案因無法確認死者邱男身分導致偵辦進度延宕多年，就連相驗卷宗都差點被銷毀。（桃園警分局提供）

看到母親為此事苦惱，呂男找簡男商量，希望身兼棒球隊教練的簡父能夠幫忙處理，簡父得知後答應出面協調。

1996年4月下旬，簡父約邱男到麵店談判，呂母知道邱男要來便藉故離開。邱男到場後發現呂母不在，極為不爽，加上簡父又警告他別再騷擾呂母，更讓他當場發飆，直接開罵：「干你屁事！」並揮拳攻擊簡父。

當時現場除了邱男、簡父之外，還有呂男、簡男，以及為了打球到麵店集合的同學康男及簡男哥哥，另有一名來向簡父借錢、綽號「不良」的男子。看到簡父遭攻擊，簡男率先上前將邱男推倒，隨後簡父、不良拿起一旁球棒，往邱男身上打，簡男也揮拳加入戰局。

雙拳難敵眾手，邱男經眾人一番輪攻後倒地不起。簡父見狀將麵店鐵門拉下，要求呂男清洗現場血跡，並要簡男及康男跟他一起將貨車上的木箱搬下來，把奄奄一息的邱男塞進去，再搬上車，接著帶2人外出尋找棄屍地點，簡兄及不良則逃離現場。原來，簡父除了是棒球教練，平時還從事布袋戲演出工作，一般用來裝戲偶的木箱，如今卻拿來裝屍體。


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