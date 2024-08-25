男大生撞三角錐破頭慘死！家屬跪求「斷魂真相」悲泣： 獨子沒了

▲就讀高雄樹德科技大學的男大生，騎機車撞上施工的三角錐，彈飛到安全島，導致頭顱嚴重受創不治。（圖／翻攝自左營楠梓人臉書）

圖文／CTWANT

就讀高雄樹德科技大學的23歲男大生，8月19日晚上剛結束打工，騎機車準備返回租屋處，當時正下著大雨，行經德民路與惠都街口施工區，車子直接撞上三角錐，彈飛至安全島，當場頭顱破裂，送醫宣告不治。家屬無法接受家中唯一的兒子喪命，懷疑是施工標示不明造成意外，在網路各大平台跪求行車紀錄器，打算聲請國賠。

臉書社團「左營楠梓人」有一則徵求行車紀錄器的貼文，起因是友人於8月19日，在楠梓區德民路與惠都街口車禍過世，「請大家幫忙分享出去，看有沒有行車紀錄畫面有錄到」。

▲臉書社團「左營楠梓人」出現一則徵求行車記錄器的貼文。（圖／翻攝自左營楠梓人臉書）

家屬悲痛表示，兒子考上高雄正修科技大學夜間部後，從雲林到高雄讀書，後來轉到樹德科技大學就讀，白天上課、晚上在麥當勞打工，出事前3天曾回來雲林和家人團聚。由於是家中獨子，父親對兒子過世至今仍然無法接受。

家屬指出，家人在兒子車禍後返回事故現場勘查，發現三角錐沒設置警示燈，檢視民眾提供的監視畫面，兒子當天在路口才剛起步就撞上三角錐，之後就彈跳撞至分隔島，因此懷疑是現場施工區標示不清，加上雨天才導致車禍發生，希望能徵求當晚路過車輛的行車記錄器，檢視後再決定是否聲請國賠。

轄區楠梓警分局表示，男大生騎機車行經該路段，因自撞傷重死亡，已依規定報請檢察官相驗。

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