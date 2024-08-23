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曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　薩泰爾提告抗罰186萬吞敗

▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲脫口秀主持人與單口喜劇演員曾博恩。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

知名脫口秀主持人曾博恩2022年在台北流行音樂中心，連辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」表演，薩泰爾娛樂公司門票總收入2283萬餘元，但沒繳26萬餘元娛樂稅，被台北市稅捐稽徵處裁罰186萬9063元，薩泰爾不服提行政訴訟，台北高等行政法院認定裁罰無誤，判決薩泰爾敗訴。

本案源於薩泰爾公司2022年3月11日、12日，在台北流行音樂中心連辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，公開售票的總收入達2283萬餘元，但被台北市稅捐稽徵處信義分處發現未依《娛樂稅法》繳納娛樂稅，要補稅26萬餘元。

薩泰爾仍不服繳納娛樂稅，信義分處認為薩泰爾在活動前，沒有辦理徵免而裁罰7500元，且應補徵代徵繳納娛樂稅7倍的罰鍰，擇一從重開罰186萬9063元，薩泰爾不服提出行政訴訟。

法官認為，本案3場活動舉辦前，曾博恩應邀到嘉義、新竹等縣市演出活動主題雷同的暖身場活動，主辦單位都自動報繳娛樂稅。且內容都屬於用喜劇表演娛樂觀眾非演講，因此是娛樂稅法的課稅範圍。

法院指出，薩泰爾明知演講和單口喜劇不同，將表演名稱故意改為「演講」，未依娛樂稅法規定在活動前辦理徵免手續，顯見有逃漏娛樂稅之意，認為台北稅捐稽徵處裁罰有理由，判決薩泰爾敗訴。可上訴。

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