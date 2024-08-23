「飲料插吸管」被記警告　校園狠人炫奇葩獎懲

▲最近有一名高中生透露自己因為飲料插吸管，遭到學校記警告1次。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

學生時期受到師長管教，表現好被嘉獎、做錯事可能遭處罰甚至記警告、小過或大過，最近有一名高中生分享因為飲料插吸管被記警告，意外釣出許多「校園狠人」炫奇葩獎懲理由，像是教室烤肉、拿蟑螂嚇教官。

有一名男高中生21日晚間在Threads曬出一張獎懲通知單，內容是他因為飲料插吸管，竟遭到記警告1次，他傻眼表示，「我飲料插吸管被記警告這樣夠兇嗎？」好奇有沒有其他更扯的獎懲。

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這篇貼文才1天就超過80萬瀏覽次數，吸引千名網友留言、轉發，底下不乏奇葩的獎懲理由，像是有學生上課餵蝸牛、教室走廊烤地瓜、上課烤肉或煮火鍋、查字典比賽沒有帶字典、拿蟑螂嚇教官、上課時笑出來等等都遭到記警告或小過。還有人因為國文考卷罰寫未交，竟獲得嘉獎1支，也讓不少看呆。

有網友推測原PO因為飲料插吸管被記警告，可能是校方提倡環保，「說不定是為了海龜」。在2015年哥斯大黎加岸邊有一隻海龜，鼻子內卡了一根15公分長的塑膠吸管，還不斷流鼻血，間接喚醒大眾環保意識，也造成各國開始展開「限塑」。

但台灣民眾普遍習慣使用吸管，雖然政府有施行減塑的政策，民間也出現其他環保材質製作的吸管取代塑膠吸管，不過手搖飲料店也還是會提供吸管給消費者，超商則是不主動提供，但消費者索取還是會給。

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