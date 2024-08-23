火辣闆娘「保時捷貼棉棉」道歉了　自導自演原因曝

圖、文／CTWANT

高雄市鼓山區一輛粉紅色保時捷，21晚間被貼滿衛生棉，而34歲范姓女車主拍下影片稱，「誰用的快給我出來」，說她已經報警，而警方稱沒接獲報案，主動調閱監視器，發現是范女自導自演，將以社維法送辦，而范女事後表示，她只是拍搞笑影音，並對引發誤會致歉。

▲警方調閱監視器後發現「粉紅保時捷」上的衛生棉，竟是車主自己貼的。（圖／CTWANT提供，下同）

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從社群平台上畫面可見，這名范姓女子後來在社群平台上拍了一支影片，表示一切都是自導自演，根據《自由時報》引述范女的「澄清說法」，因為自己開越式洗頭店，同時經營網路影音藉此行銷，會拍一些搞笑短影片，只是想讓大家看了開心、快樂，想不到這次在跑車上貼衛生棉的影片引發這麼多台灣人嚇到，范女覺得很抱歉，並稱可能是語言上問題產生誤會，會好好把中文學好。

▲警方調閱監視器後發現「粉紅保時捷」上的衛生棉，竟是車主自己貼的。

范女接著表示，原本就打算會上傳第二支影音，公布這些衛生棉是自己貼的，過去她常在短影音中一人分飾兩角，演自己和媽媽的角色，這次的構想，是過去她媽媽常罵她沒注意衛生棉的期限放到過期，會直接撕開貼在她身上罵她浪費，未料第二支還沒上傳，就引起軒然大波，甚至被叫到派出所做筆錄。

據了解，這起鬧劇發生於21日晚間，鼓山區慶豐街某大樓地下停車場的一輛保時捷，被人貼滿衛生棉，而車主是經營越式洗頭店的范女，她在影片中說，「你快給我出來，誰用的快給我出來」、「我不想把事情用那麼大」，而她也強調自己報警了。據悉，該款保時捷款式為718 GTS，要價500萬。

反女事後表示，原本還有後續影片會公布全程是自己弄的，想不到她沒有報警，反而被警察找上門，今年34歲的范女身材姣好、長相貌美，1年前在高雄開設越式洗頭店，工作人員也都是越南籍的好姊妹，Hana說，自己不是網紅，經營社群只是想行銷店裡的生意，也是想讓大家輕鬆一下，而保時捷Boxster跑車是買二手車，因為喜歡粉紅色，所以跑車和店面都是以粉紅色系為主。

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