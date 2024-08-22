快訊／主機板大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走用陸資接單

記者劉昌松／台北報導

前主機板代工廠浩鑫公司副董事長陳俞，涉嫌在得知公司拒接陸方訂單後，帶走幾乎全部門的上百名工程師，靠陸資金援另外開公司，自行接單做生意，浩鑫雖失去研發人才，仍成功轉型並改名輔信科技(2405)專研人臉辨識與科技醫療設備，台北地檢署21日依違反《兩岸人民關係條例》，諭令陳俞交保100萬元，並限制出境出海。

▲前浩鑫公司副董事長陳俞涉收陸資在台開公司，被北檢依違反《兩岸人民關係條例》約談。（圖／記者劉昌松攝）

陳俞擁有美國加州柏克萊大學電機碩士學位，曾在台微電子、聯華電子等大廠任職，1998年與志同道合的夥伴創立志合公司，專接世界各國的主機板代工業務，2006年，志合公司被精英電腦併購，陳俞轉任精英筆電事業部總經理，2008年突然離職。

原來陳俞跳槽到曾是世界第五大主機板製造商浩鑫公司，從總經理做到副董事長，受重視程度不可言喻，可是之後浩鑫內部面臨轉型問題，大陸重要的軍工業集團中核工業旗下同方公司主動接洽，希望與浩鑫合作，被浩鑫拒絕。

陳俞疑似在得知浩鑫拒接生意後，與同方公司聯繫，由同方提供資金，讓陳俞帶著在浩鑫培養的筆電團隊離開，取了跟當初自行創業同名的「志合訊息」公司，繼續在世界各國做主機板代工生意，其中也包括大陸的訂單。

由於陸資須經許可才能來台設立公司、辦事處從事業務，陳俞的行為已經涉嫌違反《兩岸人民關係條例》相關規定，檢察官江宇程21日指揮調查局新北市調處展開搜索約談，深夜諭令陳俞交保100萬元，並限制出境出海。