檢調揪8陸企藏台獵人頭！專挖角高科技人才　台男暗助2度被逮

▲調查局連續4天報請4個地檢署指揮，查獲8家陸企藏身台灣，透過台籍代理人非法挖角高科技人才。（圖／調查局提供）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

調查局長陳白立本月（5月）27日上任，宣示維護國安、確保國家產業競爭優勢等重點工作，調查局同日起接連4天，分別報請4個地檢署指揮偵辦，查獲8家陸企藏身台灣、非法挖角我方高科技人才，其中台籍工程師林秋培為對岸矽睿科技在台徵才，前年（2022年）被查獲認罪獲緩起訴，本次被查出涉找人頭重操舊業，今（30日）晚將被移送台北地檢署複訊。

調查局從本月27日到今天為止，動員轄下台北、新北、桃園與新竹縣市共5個調查處站，分別報請台北、新北、桃園與新竹地檢署，指揮查獲來台鎖定高科技業「獵人頭」的8家陸企，約談在台負責人、主管與工程師共數10人，涉案陸企包括浙江大華技術公司等。

調查局指出，浙江大華公司是中國監控設備製造大廠，來台私設2處據點，將員工投保於人力派遣公司名下規避查緝。據悉，浙江大華年營收逾100億人民幣，市占率一度號稱全球第2，但2020年起被美方制裁，今年（2024年）從美國撤資、將美國子公司以1500萬美元，賣給台灣中影公司旗下美國中央電影公司。

▲調查局連續4天報請4個地檢署指揮，查獲8家陸企藏身台灣，透過台籍代理人非法挖角高科技人才。（圖／調查局提供）

另7家陸企分別為盛泰光電、立訊精密、矽睿科技、禹創半導體、海柔創新、杭州萬高科技與南京初芯集成電路，涉未經我方主管機關許可，在台設立辦公室非法挖角我方半導體、IC設計等高科技領域人才，據悉，被挖角對象包括台積電、聯電等大廠工程師、高階主管。

其中矽睿科技曾獲選「2020中國IC風雲榜年度獨角獸公司」，前於2022年間以香港分公司名義，挖角原任職台灣科技公司的林秋培擔任在台辦公室負責人，林月領7000美元酬勞替矽睿非法招募5、6名台籍工程師寫程式，同年被約談到案認罪，檢方將林所涉《兩岸人民關係條例》罪嫌緩起訴，須支付公庫40萬元結案。

林秋培卻涉在原址成立芯屹科技公司，找人頭掛名負責人重啟爐灶，繼續為矽睿科技挖角我方人才，在檢調這一波偵辦中又被逮，連同人頭負責人將於今晚移送北檢複訊，至於數10名被約談涉案人分別移送4個地檢署偵辦。

新任調查局長陳白立出身國安系統，本月27日上任喊出未來5大工作重點，其中之一就是健全營業祕密保護、確保國家產業競爭優勢，防範對岸惡意挖角，以免動搖我國高科技產業競爭力。調查局喊話相關陸企在台協力者切勿心存僥倖、挑戰執法決心，對於違法經營業務及挖角人才等情事，絕對全力打擊。