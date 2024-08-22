今秋老虎發威飆37度高溫　專家：此時颱風最多的季節

▲今天是24節氣的處暑，各地高溫33至37度。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今（22日）是24節氣的處暑，氣象專家林得恩指出，屬於秋天的第2個節氣「處暑」，但天氣還是相當炎熱，人們也稱為「秋老虎」，今高溫來到33至37度，午後北部、東半部及其他山區有雷陣雨發展機會，外出攜帶雨具備用。

台灣大學大氣科學博士林得恩今在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，雖然已經進入屬於秋天的第2個節氣「處暑」，但天氣還是相當炎熱，一點都不像秋天的季節，所以，人們也將這種炎熱的天氣稱為「秋老虎」。

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他指出，今日白天，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲的天氣，高溫普遍可以來到33至37度，戶外活動請先注意做好防曬，並多補充水份；午後，在北部、東半部及其他山區仍有雷陣雨發展的機會，外出請攜帶雨具備用。

林得恩指出，同時這個季節，也是颱風最多的一個季節，俗諺「六月颶，七月風颱母」，顯見此時颱風的威力是相當驚人。目前，在關島附近的珊珊颱風已經形成，目標仍是鎖定追日，對台灣天氣無影響。

中央氣象署表示，今、明天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，午後北部、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

至於颱風，氣象署指出，位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓在今晨2時發展為輕颱「珊珊」，目前位於鵝鑾鼻東南東方2340公里的海面上，預估以北北西方向朝日本前進，對台灣天氣無影響。