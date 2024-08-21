台灣女孩日10／19松柏嶺受天宮登場　音樂會暨健行宣導兒少性別友善

▲童馨閃耀音樂會暨台灣女孩日活動將於10月19日在松柏嶺受天宮舉辦。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與勵馨基金會合辦的第7屆台灣女孩日活動將於10月19日登場，並改以音樂會及健行方式在松柏嶺受天宮停車場進行、邀請民眾參與，並呼籲多關注台灣女孩日、兒童權益及性別平等議題的精神與意義，落實日常生活中。

「童馨閃耀音樂會暨台灣女孩日活動」於20日舉辦宣傳記者會，除王瑞德，勵馨基金會南投分事務所主任林瑞茹、名間鄉長陳翰立、多位議員服務處主任、南投市民代表曾億弘、縣農會總幹事曾明瑞及活動贊助廠商代表多人，都到場共襄盛舉，並依序將兒童生存權、參與權、發展權、表意權等10大權利圖卡張貼展示，另現場也展示此次活動捐款500元的回饋禮包，內含背包組與野餐籃組等豐富獎品。

林瑞茹表示，今年台灣女孩日活動有別以往的馨光夜跑，以宣導兒童權利公約及台灣女孩日的重點，特別設計採親子健行方式，在路程中介紹台灣女孩日的由來以及安排女孩培力成果展，並在主會場辦理音樂會、邀請全縣兒少諮詢代表分享參與培力情形，號召眾人關注兒童權利及未婚懷孕青少女相關議題；此次活動還設計多元、有趣的闖關關卡，並營造友善兒童的活動氣氛，全程免費。

王瑞德表示，縣府很樂意與民間單位合作推廣兒少權利與平權觀念，感謝勵馨基金會多年來對相關議題的倡導和投入，也強調兒童權利公約的4大原則，為兒童最佳利益、禁止歧視、尊重兒童意見、生存及發展權，今年透過音樂會與宣導活動，希望讓更多的民眾了解到台灣女孩日及兒童權益公約的意義，打造兒童身心健康的正向發展與環境。