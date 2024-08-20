黃珊珊遭停權3年「等同政治生命結束！」前黨員嘆：與開除黨籍無異

▲民眾黨中評會20日決議對時任總幹事黃珊珊處以停權3年處分。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨中評會20日經過4個小時的討論，決議將對黃珊珊委員處以停權3年處分，她也確定無法參與2026九合一選舉。對此，前民眾黨黨員張益贍認為，選舉是延續政治生命的手段，黃珊珊被停權3年，等於宣告未來3年內，不可能擔任黨團幹部，代表黨參選任何公職，「這無異宣告黃珊珊政治生命結束！與開除黨籍無異。」

民眾黨主席柯文哲捲入大選假帳風暴，中評會20日經過4個小時的討論，晚間主委李偉華出面受訪表示，中評會決議將對黃珊珊委員處以停權3年處分，並由中評會組織專案小組繼續大選帳務的調查。另外，財務長李文宗、會計師端木正部分，由於事涉直接督導責任，因此重懲「除名」處分。

對此，張益贍晚間在臉書發文分析，李文宗、端木正本就非政治人物，對2人而言，開除黨籍無任何意義和影響，司法判決是否有罪才是要思考的問題，但對於政治人物而言，選舉是延續政治生命的手段，因此黃珊珊停權3年，等於宣告未來3年內不可能擔任黨團幹部，代表黨參選任何公職，包括台北市長及區域、不分區立委，「這無異宣告黃珊珊政治生命結束！與開除黨籍無異。」

張益贍認為，黃珊珊沒被開除黨籍，與其說是柯文哲「保珊」成功，不如說是他藉由保住黃珊珊，對黨內宣告黨主席的實質影響力。他說明，黃珊珊是柯文哲在權力上的防火牆，保住黃珊珊黨籍，同時將政治獻金案的政治責任由她一肩扛起，也藉此壓制黨內「清君側」的聲音，再加上民眾黨與黃國昌的一紙合約，未來民眾黨內，也無人會再挑戰柯文哲。

針對中評會決議，黃珊珊晚間則回應，尊重並接受中評會所做決議，後續仍將全面清查並誠實面對所有質疑，全力完成黨主席柯文哲交辦的「清查帳務、重建信任」任務。