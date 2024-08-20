中美金融工作組改至上海開會　陸媒：有著特殊的意義

▲上海外灘。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中美金融工作組第五次會議日前在上海舉行，大陸央視旗下《玉淵潭天》指出，此次會議與前幾次有所不同，第一是會議地點的改變，第二是會議範圍擴大，以及首次宣布就加強中美金融穩定合作取得兩項成果。

《玉淵潭天》提到，中美金融工作組會議先前都是在北京、華盛頓舉行，這次卻改至上海，有著特殊的意義，因為上海是中國的金融中心，走在金融高水平對外開放的前沿，「此舉傳遞了中方願意以開放坦誠的態度，與美方積極溝通的信號。」

範圍擴大方面，《玉淵潭天》指出，會議結束後，工作組邀請中美雙方的金融機構參加了一場圓桌會，在現場傾聽金融機構的意見與建議，共同探索中美在金融領域還有哪些潛在的合作點。

《玉淵潭天》稱，上海有539家外資金融機構，其中有不少都是美國的金融機構，在上海開會，也便於雙方的金融機構參加圓桌會，加入到官方部門的交流中來。

復旦大學美國研究中心副主任宋國友也認為，在上海舉行中美金融工作組的對話，能夠讓美方更好地理解中國金融中心建設的現實，並且也有助於美方就中方的金融市場建設進行實地考察。

《玉淵潭天》強調，此次工作組宣佈就加強中美金融穩定合作取得兩項成果。這還是中美金融工作組成立以來的首次。

《玉淵潭天》解釋，中國人民銀行與美財政部就在中美金融工作組框架下加強中美金融穩定合作簽署了換文，互換了金融穩定聯絡人名單，旨在出現金融壓力事件和金融機構運營風險時，雙方金融管理部門能夠保持及時、暢通的聯絡渠道，減少不確定性。

《玉淵潭天》還說，有了可預期的合作框架和暢通的溝通渠道，一旦出現一些金融壓力事件，雙方就可以實現迅速聯絡溝通、避免誤解，應對共同挑戰。