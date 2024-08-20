133公噸鋼筋瞬間倒塌壓死人　高大成研判：器官都被擠出來

▲東豐快速道路工程昨發生工安意外，133公噸鋼筋瞬間倒塌壓死人，高大成表示，光是2公噸重量就會將全身最硬頭骨壓碎。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市東豐快速道路第3標工程昨（19）日上午驚傳工安意外，因墩柱倒塌鋼筋疑似吊掛時施力不甚，竟整個倒塌，造成基座上1名外籍移工被133.2公噸重的鋼筋活活壓死。法醫高大成聽聞搖頭，直言光是2公噸的重量就會將全身最硬的頭骨壓扁，推測移工應該已成肉餅，「腦、內臟都因重量被擠壓出來。」

▲東豐快昨天要進行灌漿作業時出意外，鋼筋突倒塌壓死工人，營建商封路不給拍。（圖／資料照片）



勞動部職安署中區職安中心主任李文進表示，該東豐快工地今日是P13墩柱鋼筋調整，準備要進行灌漿，當下移工站在該處，並且有4個調整器拉直，要嘗試把直立的鋼筋調整好「垂直度」，疑似是施力不均，導致鋼筋歪掉傾倒，移工被鋼筋包住重壓，擠壓致死，初步估算，鋼筋重量超過133公噸。

昨晚檢警相驗，結果泰男初步死因為遭重物夾壓，導致頭骨碎裂造成外傷性休克死亡。法醫高大成表示，光是2公噸的重量就會將全身最硬的頭骨壓扁，133公噸更不用說，應該是整個人都扁掉了，腦、內臟都會因重量被擠壓出來，高大成也提到，如此狀況戴安全帽也都沒用，最好的方式就是做好工安防護，才能降意外發生機率降到最低。