日盛台駿上市首日　漲逾12%後收斂

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

第4檔上市租賃股日盛台駿國際租賃（6958）今（20日）掛牌，早以33.6元開出，最高衝到33.8元，最高漲12.5%，不過開盤40分鐘後漲幅收斂至5.67%，暫報31.5元。

日盛台駿集團員工超過1300人，事業版圖橫跨台灣、中國大陸及泰國。轉投資的主要子公司包括日盛全台通、日盛全能源以及位於蘇州的日盛國際融資租賃公司、台駿國際融資租賃公司，目前在台灣有12個營業據點，在中國大陸於18個重要城市拓展業務，泰國租賃子公司Infinite Leasing（Thailand）設立於曼谷，6月已開業。

目前國內4家上市租賃業包括中租-KY（5871）、裕融（9941）、和潤企業（6592）與日盛台駿國際租賃，其中中租早盤報148元，下跌0.67%；裕融報151.5元，漲1.68%；和潤報97.8元，小漲0.5%。

日盛台駿在台灣的核心業務涵蓋車輛分期、企業融資、長期租車以及綠能投融資等；在中國大陸則專注於設備融資租賃業務；在泰國則以企業融資、車輛分期為主。

日盛台駿官網揭露，最大股東為王道銀行，持股比44.27%；其次是國鈺投資持股19.41%、陳園企業持股4.45%。

另外，日盛台駿國際租賃日前並通過半年報，2024年上半年總資產931.1億元，較去年同期大幅成長17.4%，上半年累計營收57.71億元，年成長15.2%，累計稅前盈餘4.3億元，累計稅後純益2.82億元，每股稅後純益（EPS）0.8元，雖獲利受升息與預期信用減損損失增加影響略有衰退，預期下半年將好轉。