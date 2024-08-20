箱屍冤魂破懸案！　殘殺女友又姦殺8旬婦

▲警方在余女住處附近發現行李箱，余的屍體被塞在箱內。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

21年前，台北1名余姓女子無故失聯，與她相識的員警夢到余在哭，於是會同轄區警方前往余的住處查看，並在鄰居指引下，於防火巷發現裝有余女屍體的行李箱，警方鎖定死者的張姓男友涉有重嫌，將他逮捕，張自知難逃法網，坦承殺人，沒想到警方將他的DNA建檔後，意外查出10年前苗栗一名老婦人遭強盜姦殺的懸案，也是他所犯，張最終被判死刑定讞，目前仍在牢裡等待執行。

2003年8月8日父親節，余女無故缺席家族聚餐失聯，余妹隔天到派出所報案，3天仍無進展，她找上萬華分局1名認識的劉姓員警幫忙，原來，余女是劉的線民，2人經常聯絡，得知余女失蹤，劉員嚇了一跳，因前幾天才夢到她，夢裡余一直在哭，他醒來後打電話給余也沒人接，正覺得不對勁，沒想到余妹就找上門，難以解釋的巧合讓2人更加不安。

▲張人堡被逮時辯稱正要去警局自首，企圖獲得減刑。

劉姓員警通報消防隊及轄區警方，警消從窗戶進入余女屋內，確認沒人，有鄰居說，父親節當天曾聽到余女住處有男女爭吵聲，也有人說父親節隔天晚間，防火巷有重物掉落的巨響，警方前往防火巷查看，巷內有數個大型水塔，正上方就是余女住處的廚房。

警方隨後在水塔縫隙間找出1只大型行李箱，警方打開箱子，裡面裝著1具女屍，經指認後，確定就是失蹤的余女，法醫相驗發現死者身上有多處刀傷，其中1刀刺中心臟致命。

警方調查，余女有個小她11歲的同居男友張人堡，余失蹤後，張也人間蒸發，認為張涉有重嫌；而劉姓員警轄區內的一名毒品藥頭則找上劉，指張向他借錢跑路，並透露近期躲在某網咖避風頭，劉獲知後趕緊通報專案小組。

▲警方將張人堡的DNA建檔，查出他就是老婦人命案的凶手。圖為示意畫面。

專案小組警方包圍網咖時，張人堡正好步出，他當場坦承殺了余女，但辯稱正要去警局自首。張供稱，父親節當天雙方發生口角，余拿刀作勢要砍他，他氣憤奪刀刺死余女，事後張將屍體裝進行李箱，隔天晚上用尼龍繩垂掛行李箱棄屍，但繩索斷裂，行李箱掉落發生巨響，他深夜再把箱子藏進水塔與牆壁間縫隙。

▲苗栗老婦人31年前遭到姦殺，因DNA比對找不到凶手，成為懸案。

一審法官認張符自首要件，且犯案前有吸毒，判他8年有期徒刑，案件還在審理期間，檢警調閱張的前科，發現他1994年退伍後，曾因細故殺害母親同居人的媽媽，被判12年，服刑7年後假釋出獄，結識余女；他殺害余女後，警方將他的DNA送刑事局建檔，沒想到竟查出他在10年前曾強盜姦殺一名苗栗83歲老婦人。

張10年間連續殺了3個人，法院將他送到醫院鑑定，張透露性侵老婦是想體驗80歲女人的下體與20歲女孩有何不同，非常離譜。醫院鑑定後認為，張人堡屬反社會人格，最高法院因此認定，張殺人時沒有心神喪失或精神耗弱，2004年將他判處死刑定讞，目前仍在牢裡等待槍決。

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