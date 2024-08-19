全國少年青少年桌球菁英賽　嘉義陳凱程、陳凱新兩兄弟奪雙冠

▲ 嘉義南興國中陳凱程(圖左2)全國少年青少年桌球菁英賽奪15歲組冠軍 。（圖／南興國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內桌球盛事2024全國少年青少年桌球菁英賽18日剛完美落幕，不僅參賽者總數超過4千500人創該賽事歷年新高，賽事也分中區、南區、東區分區預賽，賽事制度採用單淘汰賽制，共舉辦三次賽決定錄取名額，同時也是全國唯一採用三次賽規則的賽事，從各區獲選的菁英選手再進行全國賽，堪稱學生桌球比賽強度最高的賽事之一。

▲ 嘉義南興國中陳凱新(圖前一)全國少年青少年桌球菁英賽奪9歲組冠軍 。（圖／南興國中提供）

今年嘉義市選手創下歷史佳績，南興國中陳凱程、莊忠諺包辦15歲男子組單打冠亞軍。嘉北國小陳凱新、王宸甄包辦9歲組男子組與9歲女子組單打冠軍。其中陳凱程與陳凱新為兄弟檔，在去年2023菁英賽哥哥陳凱程就勇奪13歲男子組單打冠軍；弟弟陳凱新更是厲害，連兩年從區域賽一路過關斬將，蟬聯第一名的佳績。陳家兄弟的爸爸是前桌球國手，媽媽也是桌球選手，兩兄弟從幼稚園就開始練球，近年來常包辨國內各項桌球比賽的冠軍，兩兄弟在同年齡的對手中已罕逢敵手。

嘉北國小總教練張雁書(前奧運國手)表示，今年6月他來到嘉北國小擔任總教練，嘉北與南興的教練團就不斷透過各項的比賽與練習了解每個選手的狀態，並協助選手克服心理層面與環境適應的問題，感謝有心企業投入的資源支持桌球運動，這在其他縣市非常可得的，透過教練團的專業訓練與校方的大力支持之下，一定能讓每位選手的實力都更上一層樓，我們每個教練來到嘉義市的初衷就是希望讓嘉義市三級桌球能快速成長茁壯。