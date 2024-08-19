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一圖看降雨趨勢「南部連2天紫爆」　雲雀颱風最快明登陸韓國

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，中央氣象署指出，今（19日）晚到明天低壓帶影響，加上西南風變強，中南部可能有大雨，南部甚至出現局部性豪雨，適逢年度大潮，中南部慎防積淹水，而雲雀颱風預估往北移動，對台灣沒影響，但明、後天前往韓國旅遊的民眾，留意天氣變化與航班資訊。

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▲受到低壓帶及西南風影響，中南部可能出現豪大雨，適逢年度大潮，慎防積淹水。（圖／記者李毓康攝）

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氣象署預報員趙紘表示，從衛星雲圖看到，台灣附近雲量相當多，加上西南風從今天開始增強，持續帶來水氣，台灣各地潮濕，太平洋高壓未來往東往西延伸，水氣從東向西移動，代表今天到明天清晨水氣越來越多。

他說，西南風不斷帶來水氣，今晚到明天清晨是西南風最強，南部地區留意局部短延時豪雨，中部也有大雨發生的機會，其他地區屬於多雲，但要留意午後雷陣雨，且可能有局部性大雨。

▲▼雲雀颱風路徑潛勢圖 。（圖／氣象署提供）

▲雲雀颱風預估往北移動，前往韓國旅遊民眾留意天氣變化與航班資訊 。（圖／氣象署提供）

颱風部分，趙紘指出，未來隨著太平洋高壓引導氣流，雲雀颱風以偏北方向移動，預估24小時內維持輕颱強度，但24小時之後路徑可能往東或往西偏，若往西在溫暖海洋可能維持輕颱強度，若往東登陸韓國，強度減弱，明、後天去韓國旅遊的民眾，注意颱風動態與航班資訊。

趙紘表示，未來一周降雨趨勢分成3階段，今晚到明天因低壓帶與西南風影響南部可能有局部性豪雨，中部也有局部性大雨發生，今晚到明天清晨因西南風增強，降雨區域比較落在沿海地區。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，由於適逢年度大潮，中南部可能會有積淹水，其他地區以午後雷陣雨為主，各地山區及大台北易有大雨。明天白天西南風稍微減弱，中南部雨勢趨緩，仍要留意瞬間較大雨勢，中部以北、東北部及花東山區可能有局部性大雨。

趙紘表示，周三之後太平洋高壓勢力增強，各地恢復多雲到晴的典型夏季天氣型態，山區可能有午後雷陣雨，中南部在周三、周四清晨會有零星降雨，且南部降雨範圍較中部地區廣泛一些，但西南風減弱，降雨空檔比較長。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，趙紘指出，今日到周三水氣多，溫度落在31至33度，澎湖、金門及馬祖31、32度。周三溫度回升，各地高溫34、35度，其中大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷可能出現36度高溫。

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