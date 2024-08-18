極陰年鬼月3類人要小心！命理師警告「不可擲筊」：對神明不敬

▲命理師表示，鬼月期間民眾可以拜拜，但有「3種人」不可摸法器。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

2024甲辰龍年是沒立春的「極陰年」，在農曆七月俗稱「鬼月」的這段時間，陰間的靈魂會到人間遊走，所以，有很多的民俗禁忌。七月好兄弟放假，因此，許多廟宇部分活動都會休息一個月，問事、祭改等各種宗教活動也都暫停舉辦一個月。但信眾還是可以進廟裡拜拜，不過有「3種人」不可擲筊，否則是對神明不敬。

命理老師楊登嵙表示，農曆七月信眾都可以進寺廟內拜拜，這是信眾的權益，但有3類人不可觸摸法器，第1是月經來潮的女性，第2是一年內，家裡有喪事的人，第3坐月子的產婦及其先生。觸摸了法器就是對神明不敬，民俗稱這3類人還沒潔淨。法器是包括：神明、香爐、供桌、光明燈、爻杯(可以用銅板替代)。

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楊登嵙表示，這3類人雖然不可以摸法器，但還是可以拜拜，「萬一這3類信眾有重大冤屈、冤情、災難、劫數，想請神明幫忙解決，卻不能進廟拜拜祈求，那豈不是不近人情嗎？影響他們求助神明的權益及心願」。

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