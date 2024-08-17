雨彈炸台南！「自摔彎」182線擋土牆倒塌壓斷電桿　緊急封路搶修中　

▲182線龍崎段擋土牆倒塌。（圖／翻攝臉書／Tainan Pharmacist-陳皇宇）

記者陳韻如／台南報導

受到低壓帶影響，對流旺盛，雨區持續擴大，中央氣象署今(17日)上午針對中南部等12縣市發布大雨特報，雨勢將一路下到晚上。台南市大雨下不停，稍早就因此傳出災情，有「自摔彎」之稱的182線龍崎段就發生擋土牆崩塌，整個牆面佔據道路，電線桿也因此被壓斷，造成該區大停電，而目前現場已拉起封鎖線，台電人員也緊急前往搶修中。

【16：30更新】

台電表示，此案因大雨影響道路擋土牆崩塌，造成電桿滑落、高壓線路斷線，高雄市內門區中正路、南屏路、中埔、腳帛寮段等一帶638戶停電，經台電搶修已全部復電。

台南市議員陳皇宇稍早在臉書貼出災情，182線29公里龍崎、內門交界處一片擋土牆坍塌，電線桿遭壓斷滑落至烏山頭，造成該區大停電。而透過畫面可以看到，整片擋土牆應聲倒塌，佔據整個路面，畫面險象環生。

▲警方到場拉起封鎖線。（圖／翻攝臉書／Tainan Pharmacist-陳皇宇）

陳皇宇表示，目前警方已前往拉起封鎖線，台電人員也已趕赴現場搶修當中，呼籲用路人小心安全。

▲台電人員緊急搶修中。（圖／翻攝臉書／Tainan Pharmacist-陳皇宇）