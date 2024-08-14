飯前喝醋能降血糖？名醫實測3天結果出爐：這款飲品更有效

▲蒼藍鴿連續測試3天，發現飯前飲用蘋果醋，確實有穩定血糖的功能，但纖維飲更加有效。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

先前有飯前喝醋能降血糖的說法，讓許多民眾感到困惑，不曉得這種方式是否有用。對此，前台大醫師蒼藍鴿親自拍影片實測，發現飯前飲用蘋果醋，確實能夠降低血糖，但若補充膳食纖維，效果比蘋果醋來得更優異。

蒼藍鴿在YouTube頻道上分享，高血糖、糖尿病的狀態，會對身體的各種器官、血管及神經造成損傷，原理是因為器官泡在糖水裡，「它怎麼可能會健康？」

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蒼藍鴿說，糖尿病最主要會影響的是血管，無論是腎臟的血管、視網膜的血管，甚至是全身的血管都會受到影響，不但可能影響視力，還可能損害腎功能，這也是國人洗腎最大宗的原因，所以國人才會愈來愈在乎血糖問題。

▲蒼藍鴿連續測試3天，發現飯前飲用蘋果醋，確實有穩定血糖的功能，但纖維飲更加有效。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



對此，蒼藍鴿連續3天戴上血糖檢測儀，每天都吃相同菜色的便當，並且規定自己以10分鐘時間、符合正常飲食習慣的方式進食。

實際測試完以後，蒼藍鴿發現，飯前沒有喝任何醋、纖維飲，飯後的血糖峰值上升到129，若是飯前飲用15~30c.c.的蘋果醋，飯後的血糖峰值則是118。

不過，飯前先飲用膳食纖維飲以後，飯後的血糖峰值則是105，與蘋果醋比起來，血糖平穩了許多。

最後，蒼藍鴿提醒，其實也不用這麼複雜，只要改變進食順序，先將菜、肉吃進肚子裡，最後再吃澱粉類，並且不要吃太多的碳水化合物，血糖就會比較平穩，若真的想再加強，再考慮飲品的搭配。